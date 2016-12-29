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Курс доллара на межбанке загоняют вверх http://www.segodnya.ua/img/article/7842/10_main.1483001619.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/10_tn.1483001619.jpg Финансы Дефицита валюты нет, но из-за последнего дня торгов цены на "зеленый" растут

Курс доллара на межбанке загоняют вверх

Сегодня, 10:52

Дефицита валюты нет, но из-за последнего дня торгов цены на "зеленый" растут

Цены на безналичный доллар растут. Фото: ТАСС
Цены на безналичный доллар растут. Фото: ТАСС

Последний полноценный день межбанковских торгов начался 29 декабря с подорожания доллара — на 20 копеек. Дилеры ориентируют клиентов на широкий коридор по доллару в пределах 26,85 – 27,25 гривен и предупреждают о высокой волатильности рынка.

"Безналичная торговля стартовала в рамках 27,25 – 27,45 грн/долл. Продавцы и валюта на межбанке есть, просто ценник выставляется большой. Сделок по нему пока нет, посмотрим, как проведут себя импортеры и Нацбанк. На рынке ждут проведения регулятором валютного аукциона по продаже валюты", — рассказал UBR начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

НБУ, в свою очередь, пока не делал заявлений об участии в торгах.

"29 декабря напряженность на межбанке, скорее всего, сохранится. Избыточная гривневая ликвидность на счетах экспортеров по-прежнему будет сводить к минимуму желание экспортеров продавать валюту в то время, как активность импортеров сохранится на высоком уровне. Многое будет зависеть от действий Нацбанка", — отметил начальник казначейства VTB Bank Станислав Верхградский.

Напомним, 28 декабря на межбанковском валютном рынке курс доллара повысился на 35 – 45 копеек. Торги закрылись котировками 26,95/27,15 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 19 – 31 копейку и составил 28/28,2 гривни за евро. 

НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.

В свою очередь экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка.
доллар, нбу, Пономаренко, курс доллара, курс евро
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