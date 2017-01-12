Курс доллара начал падать после безудержного роста

Снижение стоимости американской валюты пока несущественное, но евро и рубль тоже подешевели

На сегодня, 12 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,11 грн;

1 евро – 28,47 грн;

10 российских рублей – 4,5 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями упал на 7 копеек. Накануне доллар подорожал на 16 копеек, а позавчера и вовсе на 74 копейки, одним махом отыграв все последновогоднее падение.

Евро упал на 25 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.

Напомним, 11 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 10 копеек. Торги закрылись котировками 27,2 – 27,3 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.