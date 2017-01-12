Курс доллара начал падать после безудержного роста
Снижение стоимости американской валюты пока несущественное, но евро и рубль тоже подешевели
На сегодня, 12 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,11 грн;
1 евро – 28,47 грн;
10 российских рублей – 4,5 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями упал на 7 копеек. Накануне доллар подорожал на 16 копеек, а позавчера и вовсе на 74 копейки, одним махом отыграв все последновогоднее падение.
Евро упал на 25 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.
Напомним, 11 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 10 копеек. Торги закрылись котировками 27,2 – 27,3 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. А при плохом сценарии – и до 30 гривен за доллар.
Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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