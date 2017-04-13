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Курс доллара в Украине падает пятый день подряд http://www.segodnya.ua/img/article/10124/55_main.1492063924.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10124/55_tn.1492063924.jpg Финансы Национальный банк вновь укрепил гривню в официальных курсах валют

Курс доллара в Украине падает пятый день подряд

Сегодня, 09:10

Национальный банк вновь укрепил гривню в официальных курсах валют

Доллар дешевеет. Фото: 401kcalculator.org
Доллар дешевеет. Фото: 401kcalculator.org

На сегодня, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 26,87 грн;
евро – 28,5 грн;
10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на две копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл. 

Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "поправился" на одну копейку.

Вчера, 12 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на копейку в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,84 – 26,87 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, в понедельник глава НБУ Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.
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Источник:

"Сегодня"

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