Курс доллара в Украине падает пятый день подряд

На сегодня, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,87 грн;

1 евро – 28,5 грн;

10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на две копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро упал на пять копеек. Российский рубль "поправился" на одну копейку.

Вчера, 12 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на копейку в продаже и покупке. Торги завершились котировками 26,84 – 26,87 грн/долл. Сегодняшние торги еще не начались.