Курс доллара в Украине поднялся выше психологической отметки

На сегодня, 6 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,07 грн;

1 евро – 29,08 грн;

10 российских рублей – 4,56 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы повысился на 9 копеек и вернулся к уровню выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро упал на 8 копеек. Российский рубль "поправился" на 7 копеек.

Напомним, 3 февраля на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 16-20 копеек. Торги закрылись котировками 27,12 – 27,2 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

По прогнозам экспертов, в феврале курс доллара может продолжить яварский рост. Курс на наличном рынке в феврале может составить 27,5 – 29,5 грн/долл., на безналичном рынке – 27 – 28 грн/долл., считают специалисты. Превышение этих уровней, по мнению аналитиков, возможно в случае форс-мажорных событий экономического или политического характера. В случае преодоления отметки 28 грн/долл., курс может повыситься до 29,5 грн/долл.