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Курс доллара в Украине ползет вниз http://www.segodnya.ua/img/article/7900/26_main.1484894624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/26_tn.1484894624.jpg Финансы "Зеленый" дешевеет третий день, но гривня так и не отыграла последний обвал

Курс доллара в Украине ползет вниз

Сегодня, 08:42

"Зеленый" дешевеет третий день, но гривня так и не отыграла последний обвал

Доллар упал
Доллар упал. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На сегодня, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,44 грн;
евро – 29,27 грн;
10 российских рублей – 4,62 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 5 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 по 18 января, в целом с нового года поднявшись почти на гривню.

Евро упал на 4 копейки. Российского рубля "похудел" на 2 копейки.

Напомним, 19 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,53 – 27,6 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее Совет НБУ назвал причины текущего обвала гривни. Курсовые "качели" последней недели в Совете считают временными. В самом НБУ пояснили, что  спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
доллар, нбу, курс, гройсман, курс доллара
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Источник:

"Сегодня"

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