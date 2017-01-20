Курс доллара в Украине ползет вниз
"Зеленый" дешевеет третий день, но гривня так и не отыграла последний обвал
На сегодня, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,44 грн;
1 евро – 29,27 грн;
10 российских рублей – 4,62 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 5 копеек. Курс беспрерывно рос с 12 по 18 января, в целом с нового года поднявшись почти на гривню.
Евро упал на 4 копейки. Российского рубля "похудел" на 2 копейки.
Напомним, 19 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 2 – 3 копейки. Торги закрылись котировками 27,53 – 27,6 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Ранее Совет НБУ назвал причины текущего обвала гривни. Курсовые "качели" последней недели в Совете считают временными. В самом НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных и сезонных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.
В то же время эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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