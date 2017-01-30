Курс доллара в Украине ползет вниз

Евро и рубль тоже дешевеют в официальных курсах Национального банка

На сегодня, 30 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,19 грн;

1 евро – 29,04 грн;

10 российских рублей – 4,5 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 2 копейки, оставшись на посленовогодних уровнях.

Евро упал на 7 копеек. Российский рубль "похудел" на 6 копеек.

Напомним, 27 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 1 копейку. Торги закрылись котировками 27,16 – 27,19 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.