Курс доллара в Украине прекратил падать

Сегодня, 08:16

Вместе с тем к росту перешел и евро, опять приблизившись к психологической отметке

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На сегодня, 23 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

доллар США – 25,45 грн;
евро – 29,96 грн;
10 российских рублей – 4,3 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, "поправился" на копейку, прервав падение. Отметим, что так дешево, как 21 августа, "зеленый" не стоил с 29 августа 2016 года.

Курс евро подрос на четыре копейки. Напомним, на минувшей неделе евровалюта активно дешевела и теперь держится ниже психологической отметки в 30 гривен, которую превышала в течение месяца.

Курс российского рубля остался без изменений.

В целом за прошедшую часть лета официальный курс доллара по отношению к гривне опустился с 26,3 до 25,7 грн.

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Как сообщалось, согласно базовому сценарию первой в Украине трехлетней Бюджетной резолюции, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.


Эксперты на конец года дают другие прогнозы: в Центре Разумкова обещают курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривни.
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"Сегодня"

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