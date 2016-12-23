Курс доллара в Украине снова вырос

Нацбанк не выходил на валютный рынок с аукционом

Безналичный курс доллара повысился на межбанковском валютном рынке Украины. Так, по состоянию на 14:00 торги проходили со следующими котировками:

доллар США – 26,32/26,38 грн;

евро – 27,5/27,56 грн;

российский рубль – 0,43/0,432 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

Как отмечают банкиры, до обеда рынок лихорадило, а спрос превышал предложение. НБУ на рынок не выходил, но после обеда торги снижают свою активность. Спрос и предложение выравнены.

По состоянию на 13:00 зарегистрировано 260 сделок на сумму 128,74 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,2583.

Как сообщалось, курс доллара начал снижаться на межбанке 21 декабря – до этого с выходных стоимость безналичной американской валюты росла.

Напомним, официальный курс гривни от НБУ сегодня вырос – регулятор установил такие курсы основных иностранных валют:

1 доллар США – 26,28 грн;

1 евро – 27,45 грн;

10 российских рублей – 4,32 грн.