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Курс доллара в Украине снова вырос http://www.segodnya.ua/img/article/7824/50_main.1482495707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/50_tn.1482495707.jpg Финансы Нацбанк не выходил на валютный рынок с аукционом

Курс доллара в Украине снова вырос

Сегодня, 14:20

Нацбанк не выходил на валютный рынок с аукционом

Доллар вырос
Доллар вырос. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Безналичный курс доллара повысился на межбанковском валютном рынке Украины. Так, по состоянию на 14:00 торги проходили со следующими котировками:

доллар США – 26,32/26,38 грн;
евро – 27,5/27,56 грн;
российский рубль – 0,43/0,432 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

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Как отмечают банкиры, до обеда рынок лихорадило, а спрос превышал предложение. НБУ на рынок не выходил, но после обеда торги снижают свою активность. Спрос и предложение выравнены.

По состоянию на 13:00 зарегистрировано 260 сделок на сумму 128,74 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,2583.

Как сообщалось, курс доллара начал снижаться на межбанке 21 декабря – до этого с выходных стоимость безналичной американской валюты росла.

Напомним, официальный курс гривни от НБУ сегодня вырос – регулятор установил такие курсы основных иностранных валют:

1 доллар США – 26,28 грн;
1 евро – 27,45 грн;
10 российских рублей – 4,32 грн.
доллар, нбу, евро, межбанк, курс доллара
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Источники:

minfin.com.ua, "Сегодня"

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