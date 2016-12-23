Курс доллара в Украине снова вырос
Нацбанк не выходил на валютный рынок с аукционом
Безналичный курс доллара повысился на межбанковском валютном рынке Украины. Так, по состоянию на 14:00 торги проходили со следующими котировками:
доллар США – 26,32/26,38 грн;
евро – 27,5/27,56 грн;
российский рубль – 0,43/0,432 грн.
Курс доллара в ходе торгов:
Как отмечают банкиры, до обеда рынок лихорадило, а спрос превышал предложение. НБУ на рынок не выходил, но после обеда торги снижают свою активность. Спрос и предложение выравнены.
По состоянию на 13:00 зарегистрировано 260 сделок на сумму 128,74 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,2583.
Как сообщалось, курс доллара начал снижаться на межбанке 21 декабря – до этого с выходных стоимость безналичной американской валюты росла.
Напомним, официальный курс гривни от НБУ сегодня вырос – регулятор установил такие курсы основных иностранных валют:
1 доллар США – 26,28 грн;
1 евро – 27,45 грн;
10 российских рублей – 4,32 грн.
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