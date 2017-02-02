Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки

На сегодня, 2 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,99 грн;

1 евро – 29,13 грн;

10 российских рублей – 4,47 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на восемь копеек и установился чуть ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро вырос на копейку после вчерашнего скачка вверх сразу на 30 копеек. Российский рубль "похудел" на три копейки.

Напомним, 1 февраля на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 10 копеек. Торги закрылись котировками 26,95 – 26,99 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов.