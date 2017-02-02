Курс доллара в Украине упал ниже психологической отметки
Американская валюта официально стоит дешевле 27 гривен
На сегодня, 2 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,99 грн;
1 евро – 29,13 грн;
10 российских рублей – 4,47 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на восемь копеек и установился чуть ниже психологической отметки в 27 грн/долл.
Евро вырос на копейку после вчерашнего скачка вверх сразу на 30 копеек. Российский рубль "похудел" на три копейки.
Напомним, 1 февраля на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 10 копеек. Торги закрылись котировками 26,95 – 26,99 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.
Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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