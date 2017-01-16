Курс доллара в Украине взлетел еще выше
Евро в официальных курсах Национального банка устремился к 30 гривням
На сегодня, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,66 грн;
1 евро – 29,1 грн;
10 российских рублей – 4,58 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился на 41 копейку.
Евро вырос на 39 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.
Российский рубль "поправился" на 8 копеек.
Напомним, 13 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 39 – 41 копейку. Торги закрылись котировками 27,65 – 27,75 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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