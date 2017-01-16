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Курс доллара в Украине взлетел еще выше http://www.segodnya.ua/img/article/7884/79_main.1484550051.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/79_tn.1484550051.jpg Финансы Евро в официальных курсах Национального банка устремился к 30 гривням

Курс доллара в Украине взлетел еще выше

Сегодня, 08:59

Евро в официальных курсах Национального банка устремился к 30 гривням

Гривня вновь обесценивается
Гривня вновь обесценивается. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

На сегодня, 16 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,66 грн;
евро – 29,1 грн;
10 российских рублей – 4,58 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 13 января, повысился на 41 копейку. 

Евро вырос на 39 копеек и приближается к психологической отметке в 30 грн.

Российский рубль "поправился" на 8 копеек.

Напомним, 13 января на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 39 – 41 копейку. Торги закрылись котировками 27,65 – 27,75 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время доллар в Украине может вырасти до 29 – 30 гривен. Экономисты называют несколько причин для падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.

Нацбанке ранее не отрицали, что посленовогоднее укрепление гривни носило ситуативный характер.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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