Курс евро в Украине подскочил после падения, доллар дешевеет

Сегодня, 08:24

Курс российского рубля вновь остался практически неизменным

Евро вырос, а доллар падает
Евро вырос, а доллар падает. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

На сегодня, 1 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 27,07 грн;
евро – 28,82 грн;
10 российских рублей – 4,5 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 4 копейки.

Евро подскочил сразу на 30 копеек после падения на 22 копейки. Курс российского рубля вновь остался практически неизменным. 

Напомним, 31 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 5 копеек. Торги закрылись котировками 27,01 – 27,09 грн. Сегодняшние торги еще не начались. 

Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.

Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что  спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.

Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
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Источник:

"Сегодня"

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