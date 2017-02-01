Курс евро в Украине подскочил после падения, доллар дешевеет
Курс российского рубля вновь остался практически неизменным
На сегодня, 1 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,07 грн;
1 евро – 28,82 грн;
10 российских рублей – 4,5 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 4 копейки.
Евро подскочил сразу на 30 копеек после падения на 22 копейки. Курс российского рубля вновь остался практически неизменным.
Напомним, 31 января на межбанковском валютном рынке курс доллара упал на 5 копеек. Торги закрылись котировками 27,01 – 27,09 грн. Сегодняшние торги еще не начались.
Эксперты говорят, что январское снижение курса доллара было ожидаемо, но не исключают нового повышения уже в феврале. Кроме того, По прогнозам аналитиков, доллар к концу года будет продаваться по 28 – 28,5 грн.
Ранее Совет НБУ назвал причины обвала гривни. В НБУ пояснили, что спрос на иностранную валюту превышает ее предложение под действием ситуативных факторов. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что девальвация гривни носит сезонный характер.
Экономисты называют несколько причин падения гривни: спрос на сырьевых рынках снижается, украинцы меньше зарабатывают за счет экспорта, кроме того, доллары приходится тратить на покупку энергоресурсов и погашение кредитов. По мнению специалистов, курс стабилизируется уже после февраля.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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