Курс валют: наличный доллар вырос в продаже

Средний курс продажи американской валюты вырос на 35,53 коп. – до 27,8867 грн. Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи – также 27,5 грн, сообщает dengi.ua.



Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп. и составляет 28,0583 грн, средний курс продажи вырос – на 14,13 коп. – до 29,1280 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле – за 28,6 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 15,7 коп. и составляет 4,117 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп. – до 4,590 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,5 грн.



Напомним, по прогнозам экспертов, вероятнее всего, курс национальной валюты по итогам 2017 года опустится до отметки 30 гривен за доллар.