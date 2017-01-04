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Курс валют: наличный доллар вырос в продаже http://www.segodnya.ua/img/article/7855/5_main.1483525893.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/5_tn.1483525893.jpg Финансы Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп. и составляет 28,0583 грн, средний курс продажи вырос – на 14,13 коп. – до 29,1280 грн

Курс валют: наличный доллар вырос в продаже

Сегодня, 12:27

Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп. и составляет 28,0583 грн, средний курс продажи вырос – на 14,13 коп. – до 29,1280 грн

Курс доллара. Фото: fdlx.com
Курс доллара. Фото: fdlx.com

Средний курс продажи американской валюты вырос на 35,53 коп. – до 27,8867 грн. Максимальный курс покупки составил 27,5 грн, минимальный курс продажи – также 27,5 грн, сообщает dengi.ua.

Средний курс покупки евро вырос на 14,17 коп. и составляет 28,0583 грн, средний курс продажи вырос – на 14,13 коп. – до 29,1280 грн. Продать евро дороже можно за 28,4 грн, купить дешевле – за 28,6 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 15,7 коп. и составляет 4,117 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп. – до 4,590 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, – 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,5 грн.

Напомним, по прогнозам экспертов, вероятнее всего, курс национальной валюты по итогам 2017 года опустится до отметки 30 гривен за доллар.
курс валют, курс доллара

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