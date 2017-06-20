Курс за 30: Украину ждет трехлетнее падение гривни

В Украине впервые вводится среднесрочное бюджетирование на три года. Одобренный правительством текст Бюджетной резолюции опубликован на сайте парламента и содержит экономические прогнозы на трехлетний период.

Так, согласно базовому сценарию, в 2017 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., в 2018 году – на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл.

Расчеты по остальным сценариям в документе на сайте Верховной Рады отсутствуют. При этом отмечается, что повлиять на прогноз по курсу может мировая конъюнктура, а также проблемы экспортеров.

При этом базовый сценарий также предусматривает снижение инфляции:

11,2% в 2017 году;

7% – в 2018;

5,9% – в 2019;

5% в 2020 году.

Кабмин прогнозирует и рост ВВП:

на 1,8% в 2017 году;

на 3% – в 2018;

на 3,9% – в 2019;

на 4% – в 2020 году.

Правительство планирует в связи с этим в очередной раз повысить соцстандарты. "Сегодня" разобрался, как такое повышение повлияет на налоги, штрафы и уровень жизни украинцев.

Эти прогнозы еще предстоит одобрить в Верховной Раде, после чего "Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 годы" будут учтены при разработке Кабмином закона о государственном бюджете на 2018 год.