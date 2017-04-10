Накануне национализации ПриватБанк смошенничал на 16 млрд гривен – Гонтарева

Глава НБУ отметила, что переход банка в госсобственность был необходимым шагом

Полное очищение банковской системы Украины было бы невозможным без решения проблемы ПриватБанка. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее отставке с должности.

"Переход банка под контроль государства был единственным правильным решением в условиях, когда недостаток в капитале банка составил 146 млрд грн", – заявила Гонтарева.

По ее словам, все 100% корпоративного портфеля "Привата" были выданы связанным лицам.

"Это значит, что необходимость в докапитализации еще больше – и государству придется выложить еще больше денег, чтобы компенсировать убытки за управление банком так называемой командой олигархов и менеджментом ПриватБанка. В последнюю ночь они провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн", – уточнила Гонтарева.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ уже тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения. В то же время, бывший бенефициар "Привата" Игорь Коломойский уверял, что ПриватБанк стал жертвой "произвола НБУ".

Как сообщалось, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.