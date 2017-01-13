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НБУ объяснил, почему в Украине взлетает курс доллара http://www.segodnya.ua/img/article/7879/12_main.1484301451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/12_tn.1484301451.jpg Финансы В Нацбанке уверяют, что январское давление на гривню – это временно

НБУ объяснил, почему в Украине взлетает курс доллара

Сегодня, 11:56

В Нацбанке уверяют, что январское давление на гривню – это временно

В НБУ объяснили падение гривни к доллару. Фото: ТАСС
В НБУ объяснили падение гривни к доллару. Фото: ТАСС

Причиной роста курса доллара в Украине в начале 2017 года стало ограниченное предложение иностранной валюты на межбанке. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

Заместитель Валерии Гонтаревой заверил, что ситуация является временной и вызвана тем, что новогодние праздники в Украине совпали с рабочими днями в США и Европе.

"В первые послепраздничные дня на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, которая накапливалась во время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе", – отметил Чурий.

Сейчас этот фактор уже нивелирован, однако, по словам Чурия, предложение валюты приводит ограничено традиционным для первых месяцев года спадом деловой активности.

"В частности спад заключается в несколько меньшей поступлении выручки от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы. В то же время роль основного источника валютной выручки постепенно перенимает металлургический экспорт. Этому также способствует мировая ценовая конъюнктура благодаря подорожанию стали и железной руды", – отметил Чурий.

Он подчеркнул, что Нацбанк готов сглаживать чрезмерные колебания курса доллара валютными аукционами. Так, сегодня НБУ уже объявил о продаже 100 млн долларов. Курс доллара на межбанке пока что взлает – торги идут выше уровня 27,5 грн.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. В течение года, отмечают специалисты, курс будет колебаться около 30 грн
нбу, Нацбанк, курс, новогодние праздники, валютная выручка, чурий
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"Сегодня"

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