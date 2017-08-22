НБУ хочет отменить все валютные ограничения

Вчера, 17:28

В НБУ надеются, что законопроект рассмотрят в парламенте осенью, а вступит в силу он в следующем году


Полная отмена валютных ограничений – Национальный банк Украины (НБУ) готовит новый законопроект "О валюту". Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.

Для этого гражданину Украины потребуется только подать налоговую декларацию. В НБУ надеются, что законопроект рассмотрят в парламенте осенью, а вступит в силу он в следующем году.
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"Сегодня"

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