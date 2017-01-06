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НБУ объяснил, как рассчитываться наличкой по новым правилам http://www.segodnya.ua/img/article/7860/56_main.1483716221.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/56_tn.1483716221.jpg Финансы Лимиты на наличные платежи по-разному работают для расчетов с физическими и юридическими лицами

НБУ объяснил, как рассчитываться наличкой по новым правилам

Сегодня, 17:23

Лимиты на наличные платежи по-разному работают для расчетов с физическими и юридическими лицами

НБУ дал пояснение к новому ограничению по расчету наличкой. Фото: zn.ua
НБУ дал пояснение к новому ограничению по расчету наличкой. Фото: zn.ua

Физическое лицо имеет право осуществлять расчеты наличными с предприятием или предпринимателем в пределах 50 тыс. грн в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в "Актуальных вопросах и ответах по снижению предельной суммы наличных расчетов с участием физических лиц" на своем веб-сайте.

Как отмечается в сообщении, при этом количество предприятий (предпринимателей) и физических лиц, с которыми осуществляются расчеты, в течение дня не ограничивается.

Как подчеркнул регулятор, безналичные расчеты могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

"Следует отметить, что осуществление безналичных расчетов за товары/услуги, стоимость которых превышает 50 тыс. грн, является комфортным, безопасным и простым", – говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, расчет между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) за товар (работу, услугу), стоимость которого превышает 50 тыс. грн, должен осуществляться в безналичной форме, в том числе путем перевода средств с текущего счета на текущий счет. При этом перевод может быть инициирован с помощью, например, платежной карточки. Такой расчет можно осуществлять путем внесения наличных для последующего зачисления средств на текущий счет юридического лица, физического лица – предпринимателя – получателя средств.

Расчеты между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению на сумму, превышающую 50 тыс. грн, могут осуществляться, в частности, путем: перевода средств с текущего счета физического лица – покупателя на текущий счет физического лица – продавца, внесения и/или перевод средств на отдельный текущий счет нотариуса, открытия физическим лицом депозитного счета в пользу третьего лица, аккредитивной формы расчетов (покрытого безотзывного аккредитива), внесения наличных на текущий счет продавца.

50k-payment_3000_x_4230_pxКак сообщалось, НБУ снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц с 4 января 2017 года втрое – со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн.
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"Сегодня"

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