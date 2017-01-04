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НБУ объявил дополнительный аукцион по выкупу до 20 млн долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7855/66_main.1483538808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/66_tn.1483538808.jpg Финансы Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел 28,4 млн долл. по курсу до 26,3 грн/1 долл.

НБУ объявил дополнительный аукцион по выкупу до 20 млн долларов

Сегодня, 16:02

Последний аукцион по покупке валюты был 22 декабря: тогда НБУ приобрел 28,4 млн долл. по курсу до 26,3 грн/1 долл.

На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел 20 млн долл. Фото: Соцсети
На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел 20 млн долл. Фото: Соцсети

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до 20 млн долл., говорится в сообщении регулятора.

На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел 20 млн долл., что удовлетворило 46,8% спроса, по курсу до 26,7 грн/1долл.

На аукцион были поданы заявки на 42,7 млн долл. по курсу до 26,9 грн/1 долл. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/1 долл. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/1 долл.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды составил 26,65 грн/1 долл, укрепившись с 27,125 грн/1 долл. к концу торгов в предыдущий рабочий день.

Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал 59,1 млн долл. по курсу до 27,25 грн/1 долл., удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – 96,8 млн долл. по курсу до 26,93 грн/1 долл., а 27 декабря – 46,8 млн долл. по курсу до 26,68 грн/1 долл.
доллар, нбу, Нацбанк, аукцион

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Источник:

Интерфакс-Украина

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