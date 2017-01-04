НБУ объявил дополнительный аукцион по выкупу до 20 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с наличием избыточного предложения валюты на рынке в первый торговый день в новом году объявил дополнительный аукцион по покупке за гривни до 20 млн долл., говорится в сообщении регулятора.



На первом таком аукционе в среду НБУ приобрел 20 млн долл., что удовлетворило 46,8% спроса, по курсу до 26,7 грн/1долл.



На аукцион были поданы заявки на 42,7 млн долл. по курсу до 26,9 грн/1 долл. Цена отсечения была установлена на уровне 26,7 грн/1 долл. Средневзвешенный курс аукциона составил 26,691 грн/1 долл.



Курс гривни на межбанковском валютном рынке к 12:00 среды составил 26,65 грн/1 долл, укрепившись с 27,125 грн/1 долл. к концу торгов в предыдущий рабочий день.



Как сообщалось, в последние дни 2016 года Нацбанк выходил на рынок с продажей долларов, в частности, 29 декабря он продал 59,1 млн долл. по курсу до 27,25 грн/1 долл., удовлетворив 67,6% спроса, днем ранее – 96,8 млн долл. по курсу до 26,93 грн/1 долл., а 27 декабря – 46,8 млн долл. по курсу до 26,68 грн/1 долл.