НБУ почти не изменил курс доллара в Украине

На сегодня, 3 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,98 грн;

1 евро – 29,16 грн;

10 российских рублей – 4,49 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на копейку и остается чуть ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро вырос на три копейки. Российский рубль "поправился" на две копейки.

Напомним, 2 февраля на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на копейку. Торги закрылись котировками 26,96 – 27 грн. Сегодняшние торги еще не начались.

"Нестабильность на рынке была вызвана нехваткой предложения валюты, спекуляциями и повышенным спросом. Однако активное вмешательство НБУ на межбанк и валютные интервенции позволили стабилизировать ситуацию, а возобновление работы экспортеров вернуло на рынок баланс", – поясняют нынешнее снижение курса доллара аналитики ForexClub.

По прогнозам экспертов, в феврале курс доллара может продолжить рост. Курс на наличном рынке в феврале может составить 27,5 – 29,5 грн/долл., на безналичном рынке – 27 – 28 грн/долл., считают специалисты. Превышение этих уровней, по мнению аналитиков, возможно в случае форс-мажорных событий экономического или политического характера. В случае преодоления отметки 28 грн/долл., курс может повыситься до 29,5 грн/долл.