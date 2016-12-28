НБУ показал, что делать с изношенными гривнями (инфографика)

У продавцов и банков есть целый ряд обязательств касательно таких купюр

Кассиры в Украине обязаны принимать изношенные гривневые банкноты. Об этом в период предновогоднего шоппинга напоминает Национальный банк Украины (НБУ).

"Выбирая подарки для своих семей накануне зимних праздников, помните, что учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности", – отметили в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что выдавать такие купюры как сдачу кассиры, наоборот, не имеют права.

"Изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные банкноты", – уточняют в НБУ.

Также Нацбанк напоминает, что банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам непригодные к обращению, изношенные банкноты национальной валюты на пригодные.