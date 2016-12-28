Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
НБУ показал, что делать с изношенными гривнями (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7834/96_main.1482836025.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/96_tn.1482836025.jpg Финансы У продавцов и банков есть целый ряд обязательств касательно таких купюр

НБУ показал, что делать с изношенными гривнями (инфографика)

Сегодня, 08:20

У продавцов и банков есть целый ряд обязательств касательно таких купюр

Банки должны обменивать испорченные деньги на новые. Фото: Hyser
Банки должны обменивать испорченные деньги на новые. Фото: Hyser

Кассиры в Украине обязаны принимать изношенные гривневые банкноты. Об этом в период предновогоднего шоппинга напоминает Национальный банк Украины (НБУ).

"Выбирая подарки для своих семей накануне зимних праздников, помните, что учреждения торговли и сферы услуг обязаны принимать без ограничений изношенные банкноты гривен всех номиналов, которые не вызывают сомнения в их подлинности и платежности", – отметили в НБУ.

В Нацбанке подчеркивают, что выдавать такие купюры как сдачу кассиры, наоборот, не имеют права.

15775088_1819637414917089_6335597019621685799_o

"Изношенными считаются банкноты, имеющие потертости, частичную потерю красок на изображениях, разрыхление и потерю бумагой жесткости, общие или локальные загрязнения, пятна и надписи, оттиски штампов, надрывы или надрезы, отверстия и проколы, оторванные края или углы, а также склеенные банкноты", – уточняют в НБУ.

Также Нацбанк напоминает, что банки обязаны бесплатно и без каких-либо ограничений обменивать гражданам непригодные к обращению, изношенные банкноты национальной валюты на пригодные.
нбу, банки, гривня, банкноты, купюры, национальный банк

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ показал, что делать с изношенными гривнями (инфографика)". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе ходят фальшивки. Фото: kaspyinfo.ru

На оккупированных территориях Донбасса – наплыв фальшивых рублей

22 Декабря, 19:25

Лже-рубли сбывают в магазинах и на заправках

Экономика

В Дании больше не будут печатать наличку. Фото: khapov.ru

Дания останавливает выпуск наличных денег

20 Декабря, 13:27

На полный отказ от оборота банкнот и монет понадобится еще несколько лет

Финансы

Банкноты не в полной мере являются деньгами. Все фото: AFP

"Зомби-деньги" вогнали население Зимбабве в валютную панику

30 Ноября, 14:19

Квазивалюту выпустили из расчета доллар на человека, но курс уже серьезно упал, а эксперты заговорили о риске революции

Экономика

Индийцы страдают от денежной реформы. Все фото: AFP

Экономика Индии оказалась на грани краха - Bloomberg

24 Ноября, 08:17

Население страны страдает от нищеты из-за денежной реформы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.