НБУ признал неплатежеспособным еще один банк
Банк подавал заявку на самоликвидацию, но регулятор заявил, что не может удовлетворить такую заявку ввиду признания банка проблемным
Правление Национального банка Украины 19 января 2017 приняло решение №34-рш/БТ об отнесении ОАО "Банк Народный капитал" в категорию неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В июле 2016 ПАО "Банк Народный капитал" был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. При этом Национальный банк напоминает, что обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года.
На сегодня более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одна из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такую существенную участие с нарушением закона без согласования Национального банка, через длительное время был лишен права голоса.
В течение 2016 года в Нацбанк было подано несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. По этим пакетам документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия через неудовлетворительность финансового состояния заявителей и невозможность подтверждения источников происхождения их средств.
По информации НБУ, 16 января 2017 банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию.
Согласно статье 78 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлена только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных.
При этом, как указано выше, ПАО "Банк Народный капитал" на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайство банка.
Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн. Грн.
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