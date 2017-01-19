НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Правление Национального банка Украины 19 января 2017 приняло решение №34-рш/БТ об отнесении ОАО "Банк Народный капитал" в категорию неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



В июле 2016 ПАО "Банк Народный капитал" был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. При этом Национальный банк напоминает, что обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года.



На сегодня более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одна из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такую существенную участие с нарушением закона без согласования Национального банка, через длительное время был лишен права голоса.



В течение 2016 года в Нацбанк было подано несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. По этим пакетам документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия через неудовлетворительность финансового состояния заявителей и невозможность подтверждения источников происхождения их средств.



По информации НБУ, 16 января 2017 банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию.

Согласно статье 78 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлена только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных.

При этом, как указано выше, ПАО "Банк Народный капитал" на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайство банка.



Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн. Грн.