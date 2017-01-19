Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
НБУ признал неплатежеспособным еще один банк http://www.segodnya.ua/img/article/7899/14_main.1484841671.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/14_tn.1484841671.jpg Финансы Банк подавал заявку на самоликвидацию, но регулятор заявил, что не может удовлетворить такую заявку ввиду признания банка проблемным

НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Сегодня, 18:01

Банк подавал заявку на самоликвидацию, но регулятор заявил, что не может удовлетворить такую заявку ввиду признания банка проблемным

НБУ объявил неплатежеспособным еще один банк. Фото: focus.ua
НБУ объявил неплатежеспособным еще один банк. Фото: focus.ua

Правление Национального банка Украины 19 января 2017 приняло решение №34-рш/БТ об отнесении ОАО "Банк Народный капитал" в категорию неплатежеспособных. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
 
В июле 2016 ПАО "Банк Народный капитал" был отнесен к категории проблемных в связи с несоответствием его структуры собственности требованиям по прозрачности. В течение срока проблемности банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. При этом Национальный банк напоминает, что обращал внимание банка и его акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 года.
 
На сегодня более 85% акций банка принадлежит лицам, ни одна из которых не является владельцем существенного участия в банке. Единственным владельцем существенного участия в банке является Валерий Макаренко (14,24%), который получил такую существенную участие с нарушением закона без согласования Национального банка, через длительное время был лишен права голоса.
 
В течение 2016 года в Нацбанк было подано несколько пакетов документов для согласования существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. По этим пакетам документов Национальный банк принял решение о запрете приобретения существенного участия через неудовлетворительность финансового состояния заявителей и невозможность подтверждения источников происхождения их средств.
 
По информации НБУ, 16 января 2017 банк принял решение о ликвидации по инициативе владельцев и подал документы в Национальный банк для получения согласия на ликвидацию.

Согласно статье 78 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", такое согласие может быть предоставлена только при отсутствии признаков, по которым банк может быть отнесен к категории проблемных или неплатежеспособных.

При этом, как указано выше, ПАО "Банк Народный капитал" на момент подачи документов уже был отнесен к категории проблемных. Таким образом, Национальный банк не может удовлетворить ходатайство банка.
 
Средства 99% вкладчиков банка будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц в полном объеме. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 11 млн. Грн.
банк, нбу, Нацбанк, выплаты, фонд, Макаренко, ходатайство, капитал, национальный банк, деятельность, неплатежеспособный

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ признал неплатежеспособным еще один банк". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Гривне прочат стабильность. Фото из архива

Гривня станет самой стабильной валютой - Bloomberg

Сегодня, 16:20

Украине больше угрожает инфляция, чем девальвация, уверены аналитики

Финансы

Обменок в Украине стало больше

В Украине резко выросло количество небанковских обменников

Сегодня, 13:05

Нацбанк активно выдает лицензии на проведение валютно-обменных операций

Финансы

Доллар дешевеет. Фото: AFP

Курс доллара в Украине падает после резкого роста

Сегодня, 08:31

Гривня в курсах Национального банка укрепилась ко всем основным валютам

Финансы

Фундаментальных факторов девальвации Совет НБУ не обнаружил

Совет НБУ назвал причины обвала гривни

Вчера, 16:36

Кабмин и правление Нацбанка получат рекомендации по стабилизации ситуации на валютном рынке

Законы

Кабмин передал полиграфкомбинат по изготовлению ценных бумаг от Нацбанка МЭРТ. Фото: focus.ua

НБУ больше не занимается контролем оборота документов - решение Кабмина

Вчера, 10:40

Нацбанк ранее занимался не свойственными ему функциями, например, контролем оборота документов с элементами защиты

Финансы

Доллар немного упал

Курс доллара в Украине чуть упал после взлета

Вчера, 08:36

Национальный банк немного укрепил ослабшую гривню к американской валюте, но евро по-прежнему стремится к 30 грн

Финансы

Спрос на доллары превышает предложение. Фото: AFP

В Украине образовалась сезонная нехватка долларов - НБУ

17 Января, 14:10

Предложение валюты ограничено из-за низкой деловой активности и выходных в США

Финансы

Доллар в Украине дорожает. Фото: ТАСС

Гройсман объяснил, что происходит с курсом доллара в Украине

17 Января, 13:50

Премьер-министр верит в скорую стабилизацию ситуации на валютном рынке

Транспорт

В общественном транспорте можно будет расплатиться по безналу. Фото: kyivcity.travel

НБУ назвал пять плюсов е-билета в общественном транспорте

17 Января, 13:10

В Национальном банке приветствуют решение Верховной Рады 

Мир

Мартин Лютер Кинг. Фото: соцсети

ТОП-7 цитат Мартина Лютера Кинга, которые актуальны сегодня

17 Января, 11:42

Кинг произнес некоторые из самых известных речей, которые до сих актуальны в современном мире

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.