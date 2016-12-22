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НБУ рефинансировал украинские банки еще на 246 млн грн http://www.segodnya.ua/img/article/7819/68_main.1482402992.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/68_tn.1482402992.jpg Финансы При этом регулятор не называет, какие именно банки получили краткосрочные кредиты для поддержки ликвидности

НБУ рефинансировал украинские банки еще на 246 млн грн

Сегодня, 12:34

При этом регулятор не называет, какие именно банки получили краткосрочные кредиты для поддержки ликвидности

НБУ рефинансировал два банка на почти 250 млн грн. Фото: focus.ua
НБУ рефинансировал два банка на почти 250 млн грн. Фото: focus.ua

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 21 декабря предоставил рефинансирование двум банкам на общую сумму 246 млн грн под 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

При этом НБУ не указал названия получивших рефинансирование банков.

Напомним, банки получают кредиты рефинансирования в результате тендеров по поддержке их ликвидности.

При этом все банки, которые подают заявки и предоставляют высоколиквидные залоги (облигации вннутреннего государственного займа, депозитные сертификаты, средства в иностранной валюте), получают кредит автоматически.

Как сообщалось, платежеспособные банки за третий квартал 2016 года сократили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 4,2 млрд грн, или на 13%, – до 28,1 млрд грн.

Во вторник, 20 декабря, Национальный банк Украины предоставил ПАО КБ "ПриватБанк" кредит рефинансирования на 15 млрд грн.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Владельцем акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов, которое "гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов".

Переходный период начался с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход и стабильную работу ПриватБанка в обычном для его клиентов режиме. 

В самом "Привате" отметили, что национализация стала для них сюрпризом, так как была порождена серией информационных атак на финучреждение.
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Источник:

"Сегодня"

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