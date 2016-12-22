НБУ рефинансировал украинские банки еще на 246 млн грн

При этом регулятор не называет, какие именно банки получили краткосрочные кредиты для поддержки ликвидности

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 21 декабря предоставил рефинансирование двум банкам на общую сумму 246 млн грн под 16% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

При этом НБУ не указал названия получивших рефинансирование банков.

Напомним, банки получают кредиты рефинансирования в результате тендеров по поддержке их ликвидности.

При этом все банки, которые подают заявки и предоставляют высоколиквидные залоги (облигации вннутреннего государственного займа, депозитные сертификаты, средства в иностранной валюте), получают кредит автоматически.

Как сообщалось, платежеспособные банки за третий квартал 2016 года сократили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на 4,2 млрд грн, или на 13%, – до 28,1 млрд грн.

Во вторник, 20 декабря, Национальный банк Украины предоставил ПАО КБ "ПриватБанк" кредит рефинансирования на 15 млрд грн.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Владельцем акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов, которое "гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов".

Переходный период начался с 19 декабря. Государство обещает обеспечить плавный переход и стабильную работу ПриватБанка в обычном для его клиентов режиме.

В самом "Привате" отметили, что национализация стала для них сюрпризом, так как была порождена серией информационных атак на финучреждение.