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НБУ решил запастись долларами http://www.segodnya.ua/img/article/7857/16_main.1483608378.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/16_tn.1483608378.jpg Финансы Гривня на украинском межбанковском рынке укрепилась из-за ситуативного переизбытка инвалюты

НБУ решил запастись долларами

Сегодня, 11:25

Гривня на украинском межбанковском рынке укрепилась из-за ситуативного переизбытка инвалюты

Курс доллара на межбанке упал. Фото: AFP
Курс доллара на межбанке упал. Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) объявил валютный аукцион, увеличив максимальный объем покупки до 100 млн долларов с 40 млн долларов, заявленных днем ранее. 

Как пояснили в пресс-службе НБУ, аукцион объявлен в связи с избытком предложения валюты.

"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, сформировавшееся в результате совпадения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", – заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Он пояснил, что в течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. 

В то же время на межбанке пока активные торги не начались.

"Спрос на валюту пока низок — часть импортеров еще празднует (многие предприятия отдыхают до 10 числа), а часть — уже сформировала необходимую гривневую ликвидность для покупки валюты, но согласно нормативной базы НБУ сможет купить валюту не ранее, чем завтрашним днем. Таким образом, на рынке опять сложится ситуативное превышение предложения валюты над спросом", – отмечают аналитики портала "Минфин".

В среду, 4 января, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара понизился на 45 – 53 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,67 гривни за доллар. Курс евро на межбанке упал на 49 – 57 копеек и составил 27,79/27,86 гривни за евро. 

Официальный курс доллара на сегодня, 5 января, составляет 26,69 грн.
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Источник:

"Сегодня"

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