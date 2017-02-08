НБУ смягчил валютные правила для банков

Сегодня, 19:45

Финучреждения смогут активнее торговать на межбанковском рынке

Нацбанк смягчил требования по покупке банками валюты. Фото: пресс-служба НБУ
Нацбанк смягчил требования по покупке банками валюты. Фото: пресс-служба НБУ

Национальний банк Украины (НБУ) смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 7 февраля и вступают в силу с 9 февраля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, до сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривн. не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет больше – до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).

"Это позволит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынка в целом – возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", – отметили в НБУ.

Ранее в НБУ отмечали, что продолжат политику смягчения ограничений на валютном рынке, однако скорость введения послаблений будет сильно зависет от экономической ситуации в стране.
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"Сегодня"

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