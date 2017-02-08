НБУ смягчил валютные правила для банков
Финучреждения смогут активнее торговать на межбанковском рынке
Национальний банк Украины (НБУ) смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 7 февраля и вступают в силу с 9 февраля 2017 года.
Как сообщает пресс-служба НБУ, до сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривн. не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет больше – до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).
"Это позволит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынка в целом – возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка", – отметили в НБУ.
Ранее в НБУ отмечали, что продолжат политику смягчения ограничений на валютном рынке, однако скорость введения послаблений будет сильно зависет от экономической ситуации в стране.
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