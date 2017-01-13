НБУ вышел на межбанк спасать падающую гривню

Безналичный курс доллара повысился на 22 – 26 копеек на межбанковском валютном рынке Украины. Так, по состоянию на 11:00 торги проходили со следующими котировками:

доллар США – 27,48/27,6 грн;

евро – 28,9/29 грн;

российский рубль – 0,458/0,46 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

Как отмечают банкиры, спрос на рынке превышает предложение и это давит на курс.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении аукциона по продаже валюты в объеме до 100 млн долларов.

Замглавы НБУ Олег Чурий пояснил, что после нового года курс доллара на междаьнке стало лихорадить из-за ограниченного предложения инвалюты.

В Нацбанке напомнинают, что объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд долларов, чего достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

С начала 2017 года Национальный банк продал на аукционах уже 14,6 млн долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.

Напомним, официальный курс гривни от НБУ сегодня вырос – регулятор установил такие курсы основных иностранных валют:

1 доллар США – 27,25 грн;

1 евро – 29,1 грн;

10 российских рублей – 4,58 грн.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. В течение года, отмечают специалисты, курс будет колебаться около 30 грн.