Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
НБУ вышел на межбанк спасать падающую гривню http://www.segodnya.ua/img/article/7879/4_main.1484300853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/4_tn.1484300853.jpg Финансы Стоимость безналичного доллара устремилась к 28 гривням

НБУ вышел на межбанк спасать падающую гривню

Сегодня, 11:46

Стоимость безналичного доллара устремилась к 28 гривням

Доллар на межбанке растет. Фото: AFP
Доллар на межбанке растет. Фото: AFP

Безналичный курс доллара повысился на 22 – 26 копеек на межбанковском валютном рынке Украины. Так, по состоянию на 11:00 торги проходили со следующими котировками:

доллар США – 27,48/27,6 грн;
евро – 28,9/29 грн;
российский рубль – 0,458/0,46 грн.

Курс доллара в ходе торгов:

.png_280

Как отмечают банкиры, спрос на рынке превышает предложение и это давит на курс.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ)  объявил о проведении аукциона по продаже валюты в объеме до 100 млн долларов. 

Замглавы НБУ Олег Чурий пояснил, что после нового года курс доллара на междаьнке стало лихорадить из-за ограниченного предложения инвалюты. 

В Нацбанке напомнинают, что объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд долларов, чего достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

С начала 2017 года Национальный банк продал на аукционах уже 14,6 млн долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.

Напомним, официальный курс гривни от НБУ сегодня вырос – регулятор установил такие курсы основных иностранных валют:

доллар США – 27,25 грн;
евро – 29,1 грн;
10 российских рублей – 4,58 грн.

Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. В течение года, отмечают специалисты, курс будет колебаться около 30 грн
доллар, нбу, евро, межбанк, курс гривни, курс доллара, безналичный
Все новости по теме Курс валют.

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ вышел на межбанк спасать падающую гривню". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

"Сегодня", minfin.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Что будет с курсом гривни. Фото: архив

Украинцев ждут тяжелые месяцы: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара

Сегодня, 05:45

По мнению экономиста, в январе-феврале курс национальной валюты по отношению к доллару может достичь отметки 30 к одному 

Политика

Фото из архива "Сегодня"

Обещания "безвиза", ожидание призыва, конец банкопада: итоги недели

Сегодня, 07:30

Велика вероятность, что путешествовать без виз украины смогут уже летом

Финансы

Курс доллара на год: сценарии и прогнозы экспертов

Сегодня, 08:14

В течение года курс будет колебаться около 30 грн. Эксперты: повлияют заробитчане и цена нефти

Финансы

Доллар снова дорожает. Фото: 401kcalculator.org

Гривня в пике: курс доллара в Украине снова подскочил

Сегодня, 08:53

Евро пробил психологическую отметку, российский рубль тоже дорожает

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.