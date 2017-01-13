НБУ вышел на межбанк спасать падающую гривню
Стоимость безналичного доллара устремилась к 28 гривням
Безналичный курс доллара повысился на 22 – 26 копеек на межбанковском валютном рынке Украины. Так, по состоянию на 11:00 торги проходили со следующими котировками:
доллар США – 27,48/27,6 грн;
евро – 28,9/29 грн;
российский рубль – 0,458/0,46 грн.
Курс доллара в ходе торгов:
Как отмечают банкиры, спрос на рынке превышает предложение и это давит на курс.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении аукциона по продаже валюты в объеме до 100 млн долларов.
Замглавы НБУ Олег Чурий пояснил, что после нового года курс доллара на междаьнке стало лихорадить из-за ограниченного предложения инвалюты.
В Нацбанке напомнинают, что объем международных резервов на начало января составил 15,5 млрд долларов, чего достаточно и для продажи валюты в ходе интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ.
С начала 2017 года Национальный банк продал на аукционах уже 14,6 млн долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.
Напомним, официальный курс гривни от НБУ сегодня вырос – регулятор установил такие курсы основных иностранных валют:
1 доллар США – 27,25 грн;
1 евро – 29,1 грн;
10 российских рублей – 4,58 грн.
Эксперты прогнозируют, что в январе курс наличного доллара может подняться до 28,5 грн. В течение года, отмечают специалисты, курс будет колебаться около 30 грн.
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