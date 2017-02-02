Новое руководство "Привата" озвучило потери банка от национализации (видео)

Ситуация в финучреждении уже пришла в норму, заверил Шлапак

ПриватБанк в период национализации и несколько дней после нее нес потери, однако ситуация уже пришла в норму. Об этом заявил глава правления национализированного ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак.

"С 19 декабря до 26 продолжалось падение, после позиции стали потихоньку восстанавливаться. Основное внимание в первую очередь было направлено на гривню. ... Мы потеряли 5,2 млрд грн, и примерно сейчас выровняли ситуацию в ноль. Думаю, сегодня мы уже выходим в плюс по гривневому ресурсу", – отметил Шлапак.

"По долларовому ресурсу есть отток примерно в 95 млн долларов", – сообщил глава "Привата".

Шлапак также подсчитал, что в преиод "турбулентности" банк также потерял 30 млрд грн пассивов.

"Юридические лица достаточно спокойно перенесли ситуацию в банке", – отметил новый глава "Привата" и подчеркнул, что по этому вопросу позиции сейчас уже восстановлены.

Шлапак уточнил, что у финучреждения почти не было потерь по малому и среднему бизнесу, а ситуация с корпоративными клиентами почти восстановлена. "Наблюдается рост, особенно за счет расзмещенря средств местных бюджетов", – сказал Шлапак.

Как известно, руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел акциb за одну гривню. Национализация финучреждения состоялась за 72 часа.

Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение. В свою очередь уже экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола. Также он отметил, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение, так как была угроза всей финансовой системе Украины.