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Новый глава "Привата" рассказал, как дальше будет работать банк http://www.segodnya.ua/img/article/7819/91_main.1482404239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/91_tn.1482404239.jpg Финансы В планах на будущее – поддержка и развитие традиционных продуктов ПриватБанка и работа с государственными финансами

Новый глава "Привата" рассказал, как дальше будет работать банк

Сегодня, 12:56

В планах на будущее – поддержка и развитие традиционных продуктов ПриватБанка и работа с государственными финансами

Новый глава «Привата» рассказал, как дальше будет работать банк. Фото: AFP
Новый глава «Привата» рассказал, как дальше будет работать банк. Фото: AFP

Новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак рассказал, как дальше будет работать банк.

"Мы будем работать в двух направлениях. Первое – поддержка и развитие традиционных продуктов "Привата". Второе, учитывая наш государственный статус, – я уверен, что мы составим достойную конкуренцию государственным банкам по работе с государственными финансами", – сказал он на брифинге в четверг.

По словам Шлапака, есть колоссальный ресурс в сотрудничестве государства, государственных предприятий и учреждений с банковским сектором Украины.

"Синергия этого сотрудничества может дать колоссальный эффект. В бюджете на 2017-й год выделяется более 100 млрд грн на различные проекты развития. Мы как банк серьезно поборемся за эти ресурсы. Уверяю, что мы будем одними из лучших, кто предложит наиболее конкурентный продукт и Министерству финансов, и правительству для реализации таких проектов", – отметил он.

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток.

20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. 

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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