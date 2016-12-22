Новый глава ПриватБанка поблагодарил украинцев, за чьи деньги был выкуплен банк

Шлапак заявил, что понимает свою ответственность перед гражданами Украины

Новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак поблагодарил украинцев, за чьи деньги был выкуплен "Приват".

"Отдельная благодарность гражданам, за средства которых фактически государством был выкуплен банк. Мы понимаем нашу ответственность перед вами", – сказал он на брифинге в четверг.

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток.

20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства.

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.