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Новый глава ПриватБанка поблагодарил украинцев, за чьи деньги был выкуплен банк http://www.segodnya.ua/img/article/7819/80_main.1482403279.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/80_tn.1482403279.jpg Финансы Шлапак заявил, что понимает свою ответственность перед гражданами Украины

Новый глава ПриватБанка поблагодарил украинцев, за чьи деньги был выкуплен банк

Сегодня, 12:40

Шлапак заявил, что понимает свою ответственность перед гражданами Украины

Александр Шлапак. Фото: zn.ua
Александр Шлапак. Фото: zn.ua

Новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак поблагодарил украинцев, за чьи деньги был выкуплен "Приват".

"Отдельная благодарность гражданам, за средства которых фактически государством был выкуплен банк. Мы понимаем нашу ответственность перед вами", – сказал он на брифинге в четверг.

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток.

20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. 

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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