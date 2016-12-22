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Новый глава ПриватБанка собирается понизить ставки по депозитам и кредитам http://www.segodnya.ua/img/article/7819/96_main.1482404800.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/96_tn.1482404800.jpg Финансы Проценты могут уже измениться после Нового года

Новый глава ПриватБанка собирается понизить ставки по депозитам и кредитам

Сегодня, 13:05

Проценты могут уже измениться после Нового года

В &quot;Привате&quot; задумались о снижении процентов. Фото: nv.ua
В "Привате" задумались о снижении процентов. Фото: nv.ua

Высокие ставки по депозитам и кредитам в ПриватБанке были обусловлены проблемами с ликвидностью, поэтому теперь проценты можно снизить. Об этом заявил новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак.

"Что касается процентных ставок, у меня решения пока нет. Скажу честно: я хотел бы их понизить, чтобы уменьшить расходную часть банка, поскольку на сегодня у нас ставки выше рынка. Но эти ставки, которые "Приват" держал на протяжении последнего времени, были связаны с проблемами ликвидности банка. Сегодня нет никаких проблем с ликвидностью банка. До Нового года 43 млрд грн войдет в капитал. Более того, в соответствии с планом развития банка мы проведем еще дополнительный аудит того, что происходит в банке. В случае необходимости внесения дополнительных средств, правительство это обязательно сделает. Когда мы будем обеспечены ресурсом таким образом, я уверен, мы вернемся к вопросу снижения ставок как по депозитам, так и по кредитам", – отметил Шлапак.

Глава "Привата" также заверил, что никакие дополнительные комиссии вводиться не будут. 

Как сообщалось, ограничения для юридических лиц-клиентов национализированного ПриватБанка будут полностью сняты до конца дня.

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток. 20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства. 

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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