Онлайн кредитование: быстрая финансовая помощь жителям Украины

Сервисы онлайн кредитов — это молодое направление в сфере финансовых услуг в нашей стране.

Почему эта услуга появилась на рынке? Всё очень просто — это закономерный результат влияния современных информационных технологий. Поэтому мы и наблюдаем сейчас переход в более удобный формат — online.

Так как компьютеризация нации — это практически завершенный процесс в нашей стране, переход в новый формат такой услуги, как кредитование, стал жизненно необходим.

Повышение конкуренции на рынке, которую мы можем наблюдать на сегодняшний день, ведёт к улучшению механизмов работы. Это способствует к выгодному взаимодействию обеих сторон, как заемщика, так и кредитора.

Обычно необходимость в кредите имеет срочный характер. И в таких ситуациях проявляется главный плюс данных сервисов — мобильность и оперативность. Необходимость искать банк и собирать пакет документов перестала быть обязательной процедурой.

Как работает эта система и в чём её преимущества для клиентов?

Рассмотрим представителей украинского сервиса онлайн кредитования — сервис CashMe, который начал свою работу с 2016 года.

Сервис заинтересован в тесном взаимодействии с клиентами, поэтому он имеет простую систему регистрации и предоставляет полную информацию о работе сервиса.

Как взять кредит?

Вам нужно выбрать желаемую сумму и срок кредита и система автоматически подсчитает сумму к возврату с учетом действующей процентной ставки, а также дату погашения.

Как стать клиентом CashMe?

Для этого вам необходимо пройти процесс регистрации, который состоит из 4-х этапов:

1. Персональные данные.

Нужно ввести Ф.И.О., E-mail и подтвердить свой телефонный номер, который в дальнейшем будет исполнять роль логина для входа в личный кабинет.

2. Анкетные данные.

Здесь вы более подробно заполняете информацию о себе (где проживаете, семейное положение и т.д.) и прикрепляете документы. Вы можете быть уверены в полной конфиденциальности предоставляемой вами личной информации на сайте сервиса.

3. Проверка карты.

Далее происходит верификация (проверка) банковской карты для подтверждения того, что именно вы являетесь ее владельцем и имеете к ней доступ.

От вас требуется ввести номер вашей карты, её срок действия и CVV код.

CVV код — это 3 последних цифры на обратной стороне банковской карты, на которую вы планируете получать кредитные средства.

4. Условия договора.

Ещё один важный момент — кредитный Договор.

Стоит внимательно изучить все условия Договора и нажать кнопку "Принимаю условия".

Теперь у вас есть свой личный кабинет, через который вы сможете брать последующие займы.

Личный кабинет — это удобный способ:

- оформлять, продлевать и погасить кредит;

- редактировать личную информацию;

- настраивать систему оповещения на ваш E-mail или телефон (новости, бонусы, акции от CashMe);

- отслеживать историю ваших финансовых операций.

Когда вы получите деньги на карту?

После принятия положительного решения по заявке на ваш телефонный номер, указанный при регистрации, будет отправлено SMS-оповещение. Деньги на вашу карту зачисляются в течение нескольких минут, после акцептации (подтверждения) договора.

Если у вас возникли сложности в процессе оформления кредита, вы всегда можете найти интересующую информацию в разделе "Помощь" или связаться со специалистами службы техподдержки сервиса CashMe.

Следующий вопрос, который интересует заемщиков: Как вернуть кредит?

Погасить кредит CashMe вы можете тремя способами:

1. Банковская карта.

Оплата производится в "Личном кабинете" вашей банковской картой.

2. Сеть терминалов.

Выберите в ближайшем терминале логотип CashMe, чтобы осуществить оплату.

3. Отделение банка Украины.

Распечатайте квитанцию и погасите кредит в любом банке Украины.

Почему при необходимости в срочном кредите стоит воспользоваться услугами сервиса CashMe?

Есть 5 причин:

Когда стоит вопрос о быстром займе и задача требует немедленного решения — онлайн кредитование может стать вашим простым ответом. Сервис CashMe как раз имеет такое предназначение — быстро реагировать и предоставлять финансовую помощь жителям Украины. Это налаженный механизм, позволяющий вам в течение нескольких минут получить кредит на свою банковскую карту, где бы вы ни находились.