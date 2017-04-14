Ощадбанк резко нарастил прибыль

Государственное финучреждение выходит "в плюс" второй год подряд

Государственный Ощадбанк по результатам работы в первом квартале 2017 года получил чистую прибыль в размере 158,3 млн грн, что на 46,2 млн грн, или на 41,3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Активы банка в первом квартале увеличились на 15,8 млрд грн (на 7,5%) – до 226,4 млрд грн, вложения в ценные бумаги выросли на 10,6 млрд грн (на 13,7%), объем депозитов юридических и физических лиц вырос на 7,7 млрд грн (на 5,4%) – до 151,3 млрд грн.

"Нашим приоритетом было восстановление прибыльной деятельности банка. Удалось достичь цели в 2016 году и удержать эту позитивную тенденцию в текущем году. Ощадбанк сегодня является одним из немногих банков на рынке, который стабильно демонстрирует прибыльную деятельность", – заявил глава правления банка Андрей Пышный.

Как известно, "Государственный сберегательный банк Украины" (Ощадбанк) зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

В 2015 году банк получил 468,17 млн грн чистой прибыльипротив убытка в 12,3 млрд грн годом ранее.