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Отставка Гонтаревой не помешала падению курса доллара в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/10118/68_main.1491903645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10118/68_tn.1491903645.jpg Финансы Гривня продолжила укрепляться в официальных курсах НБУ и на межбанке

Отставка Гонтаревой не помешала падению курса доллара в Украине

Вчера, 12:39

Гривня продолжила укрепляться в официальных курсах НБУ и на межбанке

Курс доллара падает. Фото: ТАСС
Курс доллара падает. Фото: ТАСС

На сегодня, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,93 грн;
евро – 28,48 грн;
10 российских рублей – 4,69 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на четыре копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл. 

Курс евро упал на сразу на 19 копеек. Российский рубль "похудел" на четыре копейки.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 1 копейку в продаже и покупке. Торги проходят котировками 26,87 – 26,91 грн/долл. 

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.
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Источник:

"Сегодня"

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