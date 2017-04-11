Отставка Гонтаревой не помешала падению курса доллара в Украине

Гривня продолжила укрепляться в официальных курсах НБУ и на межбанке

На сегодня, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,93 грн;

1 евро – 28,48 грн;

10 российских рублей – 4,69 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на четыре копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.

Курс евро упал на сразу на 19 копеек. Российский рубль "похудел" на четыре копейки.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 1 копейку в продаже и покупке. Торги проходят котировками 26,87 – 26,91 грн/долл.