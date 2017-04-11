Отставка Гонтаревой не помешала падению курса доллара в Украине
Гривня продолжила укрепляться в официальных курсах НБУ и на межбанке
На сегодня, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,93 грн;
1 евро – 28,48 грн;
10 российских рублей – 4,69 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился еще на четыре копейки и остается ниже психологической отметки в 27 грн/долл.
Курс евро упал на сразу на 19 копеек. Российский рубль "похудел" на четыре копейки.
Курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на 1 копейку в продаже и покупке. Торги проходят котировками 26,87 – 26,91 грн/долл.
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила свое заявление об отставке. Уже 10 мая в центробанке может появиться новый руководитель. Правда, заявление главы НБУ должен подписать президент, а после документ должен утвердить парламент. Аналитики уверены: несмотря на кадровые изменения в НБУ, курс гривни на этой неделе продолжит тенденцию к укреплению.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает курса 27,2 грн за доллар. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным. В то же время за 2017-1018 год, по расчетам Минэкономики, доллар может подскочить до 35 грн;
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, а за 2016 год гривня девальвировала на 12,9%, войдя в ТОП-3 самых слабых валют СНГ;
- Согласно "индексу БигМака" доллар в Украине должен стоить чуть больше 8 грн;
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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