Почем будут продавать доллар в 2017 году

По прогнозам экспертов, вероятнее всего курс национальной валюты по итогам следующего года опустится до отметки 30 гривен за доллар

В 2017-м по прогнозам аналитиков доллар в Украине будет продаваться как минимум за 30 гривен. Одна из главных причин девальвации – миллиарды долларов придется отдать на обслуживание государственного долга. Курс национальной валюты в этом году зависит от многих факторов, в том числе конъектуры на внешних рынках и сотрудничества с МВФ. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какой курс доллара будет в Украине в 2017-м.

Гривня в пике

В начале 2014-го доллар в Украине продавался по восемь гривен, а к концу года – уже по 15 гривен. В результате военных действий, падения экономики и потери части ВВП гривня девальвировала рекордными темпами – до 24 гривен к концу 2015-го и к 27 гривнам в середине 2016-го. Эксперты сходятся во мнении, что в 2017-м курс национальной валюты девальвируют как минимум до уровня 30 гривен за доллар



Так, большое количество валюты придется потратить на обслуживание государственного долга, а стабильность гривни в том числе будет зависеть от сотрудничества с МВФ.Курс американской валюты в 2016-м приблизится к отметке 27 гривен за доллар, считает исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко. При этом в начале 2017 года ситуация кардинально не изменится. По оценкам эксперта, к концу 2017-го гривня подешевеет до 30 гривен за доллар. "Курс будет находится без серьезных потрясений – до 30 гривен к концу года", – говорит эксперт. При этом Олег Устенко отмечает, этот сценарий может "расшатать", к примеру, политический кризис. В такой ситуации прогноз может быть менее оптимистичным.

"Курс будет находится без серьезных потрясений – до 30 гривен к концу года", – говорит эксперт.

Со мнением своего коллеги соглашается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. "Скорее всего, до конца года курс будет в районе 27 гривен за доллар. Может быть, будет колебание 20-30 копеек в большую или меньшую сторону, но это нормальное явление. В начале 2017 года может быть существенный рост курса. Нужно будет обслуживать государственный долг, это сказывается. И, соответственно, будет закупка газа импортного, это тоже отразится. Тут возможен какой-то рост", – рассказывает экономист.

В то же время американская инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует в 2017-м курс гривни будет на уровне 32 гривен за доллар. Инвестиционная компания ICU, которой раньше управляла глава Нацбанка Валерия Гонтарева, улучшила прогноз по курсу гривни в 2017 году – с 34 до 30 гривен за доллар.

В то же время в проекте государственного бюджета на 2017 прогнозируются, что курс американской валюты в Украине будет на уровне 27,2 гривни.

Почему девальвирует гривня и к чему это приводит

Как пояснили в НБУ, на курс гривни повлияли:

Падение цен на мировых сырьевых рынках: пшеница за год подешевела на 25%, сталь – 31%, железная руда – 38%.

Эмбарго РФ, блокирования транзита через РФ, отмены ЗСТ с СНГ (Украина потеряла 1.1 млрд долларов)

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Со временем девальвация гривны приводит к росту цен на импортные товары. Как отмечает экс-министр экономики Виктор Суслов, если курс доллара вырос на 7%, примерно на такой же процент вырастут цены на импортные товары. Как отмечает Александр Паращий, мгновенно цены расти не будут – так как импортеры создают "подушку безопасности" и предусматривают в ценах курс немного выше, действующего.

От курса гривни зависит, в том числе и тарифы на энергоресурсы. Так, цена на бензин на 70% зависит от курса доллара. Как поясняет замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, 85% светлых нефтепродуктов Украина импортирует, кроме того, в валюте приходится платить налоги – в результате один из главных факторов, который влияет на стоимость бензина на АЗС – курс валют. При этом эксперт уточняет –новый курс должен закрепиться как минимум на две недели.

Если доллар будет стоить 27 гривен, бензин может подорожать на 1,2 гривни. Если курс поднимется до 30 гривен – бензин может подорожать на 3,2 гривны.

Вместе с долларом подорожает импортная техника и продукты. По словам экс-министра экономики Виктора Суслова, цены на импорт увеличиваются пропорционально росту курса доллара. Так, если доллар подорожает до 27 гривен, то и импортные товары станут дороже на 10%. А это, в свою очередь, повлияет на индекс инфляции.

От курса гривны зависит и цена на газ для украинцев. Согласно расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, стоимость импортного газа конвертировали в гривну по курсу 26,7 (столько, согласно прогнозу, будет стоить доллар в Украине в 2017-м) и добавили к ней НДС, тариф на транспортировку и торговую наценку "Нафтогаза". Если курс доллара превысит 26,7 гривны, газ может подорожать.

Кроме того, к курсу гривни "привязаны" цены на квартиры и машины. Если, к примеру, квартира стоимостью 30 тысяч долларов на данный момент обойдется в 763 тысячи гривен, то к концу года при курсе 27 эта же квартира будет стоить 810 тысяч гривен. Такая же ситуация сложилась и на автомобильном рынке.