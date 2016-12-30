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Под Новый год курс доллара взлетел выше 27 грн http://www.segodnya.ua/img/article/7845/70_main.1483079099.png http://www.segodnya.ua/img/article/7845/70_tn.1483079099.png Финансы Последняя рабочая неделя 2016-го заканчивается серьезным падением гривни

Под Новый год курс доллара взлетел выше 27 грн

Сегодня, 08:23

Последняя рабочая неделя 2016-го заканчивается серьезным падением гривни

Доллар вырос. Фото: Pixabay
Доллар вырос. Фото: Pixabay

На сегодня, 30 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

доллар США – 27,19 грн;
евро – 27,97 грн;
10 российских рублей – 4,51 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 24 копеек. Курс стремительно растет четвертый день подряд. Выше 27 грн курс не поднимался с 

Евро вырос на 45 копеек. Российский рубль "поправился" на восемь копеек.

В четверг, 29 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 5 – 10 копеек. Торги закрылись котировками 27,05/27,2 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 23 – 27 копеек и составил 28,28/28,44 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.

В свою очередь, экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка. В НБУ, наоброт, уточняют, что рост курса доллара не связан "Приватом".
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