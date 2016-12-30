Под Новый год курс доллара взлетел выше 27 грн
Последняя рабочая неделя 2016-го заканчивается серьезным падением гривни
На сегодня, 30 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 27,19 грн;
1 евро – 27,97 грн;
10 российских рублей – 4,51 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 24 копеек. Курс стремительно растет четвертый день подряд. Выше 27 грн курс не поднимался с
Евро вырос на 45 копеек. Российский рубль "поправился" на восемь копеек.
В четверг, 29 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 5 – 10 копеек. Торги закрылись котировками 27,05/27,2 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 23 – 27 копеек и составил 28,28/28,44 гривни за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, НБУ объяснил чрезмерный спрос на инвалюту совпадением двух временных факторов – Рождественских выходных в странах Запада и роста спроса на валюту на фоне получения компаниями-экспортерами возмещения НДС. По словам директора департамента открытых рынков Сергея Пономаренко эти факторы ограничивают предложение валюты на рынке.
В свою очередь, экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка. В НБУ, наоброт, уточняют, что рост курса доллара не связан "Приватом".
- В бюджет Украины на 2016 год закладывался курс доллара около 24 грн/долл. В то же время, в МЭРТ подсчитали, что курс гривни по итогам 2016 года может составить в среднем 26,7 – 28 грн/долл. По данным рейтингового агентства S&P, курс гривни на конец 2016 года составит 25,6 грн/долл., а на конец следующего 26,5 грн/долл.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В следующем году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте. К концу 2016 года курс нацвалюты может опуститься до 27 гривен, а уже через год дойти до отметки 30 гривен за доллар.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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