Предновогодняя неделя в Украине началась с падения курса доллара
Национальный банк укрепил официальную гривню к американской валюте и к евро
На сегодня, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,26 грн;
1 евро – 27,43 грн;
10 российских рублей – 4,31 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 2 копейки. В прошлый четверг, 22 декабря, доллар упал впервые после национализации ПриватБанка.
Евро упал на 2 копейки. Российский рубль "похудел" на копейку.
В пятницу, 23 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 7-8 копеек. Торги закрылись котировками 26,25/26,32 гривен за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 1-2 копейки и составил 27,39/27,47 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, как ранее пояснил председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдалось давление на гривню, но это был чисто психологический фактор. Эксперты же объясили рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. А НБУ вовсе не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка.
Кроме того, по словам специалистов, гривня укрепится к новому году.
- НБУ с начала ноября начал по-новому рассчитывать официальный курс доллара.
- В бюджет Украины на 2016 год закладывался курс доллара около 24 грн/долл. В то же время, в МЭРТ подсчитали, что курс гривни по итогам 2016 года может составить в среднем 26,7 – 28 грн/долл. По данным рейтингового агентства S&P, курс гривни на конец 2016 года составит 25,6 грн/долл., а на конец следующего 26,5 грн/долл.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В следующем году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте. К концу 2016 года курс нацвалюты может опуститься до 27 гривен, а уже через год дойти до отметки 30 гривен за доллар.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
Вы сейчас просматриваете новость "Предновогодняя неделя в Украине началась с падения курса доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии