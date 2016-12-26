Предновогодняя неделя в Украине началась с падения курса доллара

Национальный банк укрепил официальную гривню к американской валюте и к евро

На сегодня, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,26 грн;

1 евро – 27,43 грн;

10 российских рублей – 4,31 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 2 копейки. В прошлый четверг, 22 декабря, доллар упал впервые после национализации ПриватБанка.

Евро упал на 2 копейки. Российский рубль "похудел" на копейку.

В пятницу, 23 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 7-8 копеек. Торги закрылись котировками 26,25/26,32 гривен за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 1-2 копейки и составил 27,39/27,47 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, как ранее пояснил председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдалось давление на гривню, но это был чисто психологический фактор. Эксперты же объясили рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. А НБУ вовсе не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка.

Кроме того, по словам специалистов, гривня укрепится к новому году.