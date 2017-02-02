ПриватБанк поменял аудитора – Шлапак

До апреля должны появиться результаты аудита национализированного банка за 2016 год

ПриватБанк вынужден был поменять аудиторскую компанию, но результаты проверки ожидаются уже к апрелю. Об этом заявил глава правления национализированного ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась к "большой четверке" международных аудиторских компаний для получения от них предложений по срокам и стоимости этого аудита.

"Большой четверкой" называют четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG.

"Долгое время аудитором была PricewaterhouseCoopers, но она дисквалифицирована. Поэтому сейчас был сделан запрос тройке оставшихся", – рассказал Шлапак.

Аудитор должен будет оценить ситуацию в банке и выяснить, достаточно ли предоставленного капитала.

"Условный конкурс выиграли Ernst & Young, они уже разработали ТЗ (техзадание – Ред.) и приступили к аудиту. До конца месяца он должны предоставить данные по капиталу... и до апреля – по 2016 году", – сообщил Шлапак о ходе аудита ПриватБанка.

Напомним, 18 декабря 2016 года Кабинет министров Украины принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства. Владельцем акций ПриватБанка станет государство в лице Министерства финансов, которое гарантировало бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов.