ПриватБанк рассылает клиентам письма о состоянии депозитов

Национализированный "Приват" уверяет, что со вкладами все нормально

Государственный ПриватБанк рассылает клиентам письма о том, что их с депозитами все в порядке и теперь на всю сумму вклада распространяется государственная гарантия.

"Внесены изменения в статью 57 закона "О банках и банковской деятельности", распространяющие госгарантии на полную сумму вкладов в государственных банках, к которым теперь относится и ПриватБанк", – говорится в письме банка.

В банке напомнили, что теперь управлять депозитами можно через систему "Приват24".

"Вы можете осуществлять почти все операции по депозитам, ради которых раньше приходилось посещать отделение: оформлять депозиты, пополнять вклады, просматривать сумму на депозите и начисленные проценты. В "Приват24" можно распечатать договор по вкладу", – говорится в сообщении финучреждения.

Напомним, при этом в ПриватБанке скоро понизят ставки по депозитам в валюте и в гривне.

Как известно, на прошлой неделе 100% акций ПриватБанка перешли в собственность государства. Национализация прошла за 72 часа.

Верховная Рада 20 декабря приняла срочный президентский закон "О банках и банковской деятельности "относительно обеспечения государством вкладов физических лиц", который расширяет гарантии по вкладам в государственных банках, в том числе в "Привате".