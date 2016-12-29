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ПриватБанк рассылает клиентам письма о состоянии депозитов http://www.segodnya.ua/img/article/7844/7_main.1483023329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/7_tn.1483023329.jpg Финансы Национализированный "Приват" уверяет, что со вкладами все нормально

ПриватБанк рассылает клиентам письма о состоянии депозитов

Сегодня, 16:54

Национализированный "Приват" уверяет, что со вкладами все нормально

ПриватБанк уверен, что с депозитами все в порядке. Фото: AFP
ПриватБанк уверен, что с депозитами все в порядке. Фото: AFP

Государственный ПриватБанк рассылает клиентам письма о том, что их с депозитами все в порядке и теперь на всю сумму вклада распространяется государственная гарантия.

"Внесены изменения в статью 57 закона "О банках и банковской деятельности", распространяющие госгарантии на полную сумму вкладов в государственных банках, к которым теперь относится и ПриватБанк", – говорится в письме банка.

В банке напомнили, что теперь управлять депозитами можно через систему "Приват24".

"Вы можете осуществлять почти все операции по депозитам, ради которых раньше приходилось посещать отделение: оформлять депозиты, пополнять вклады, просматривать сумму на депозите и начисленные проценты. В "Приват24" можно распечатать договор по вкладу", – говорится в сообщении финучреждения.

Напомним, при этом в ПриватБанке скоро понизят ставки по депозитам в валюте и в гривне

Как известно, на прошлой неделе 100% акций ПриватБанка перешли в собственность государства. Национализация прошла за 72 часа.

Верховная Рада 20 декабря приняла срочный президентский закон "О банках и банковской деятельности "относительно обеспечения государством вкладов физических лиц", который расширяет гарантии по вкладам в государственных банках, в том числе в "Привате".

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вклады, Верховная Рада, Приватбанк, национализация, госгарантии
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Источник:

UBR.UA

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