Сбербанк России не хочет закрываться в Украине

Сбербанк России по-прежнему не планирует выходить с украинского рынка, где представлен одноименной дочерней организацией. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Пока нет, пока этот вопрос не стоит в повестке", – отметил Греф, отвечая на вопрос журналистов.

В декабре 2016 года глава Сбербанка говорил о том, что активы в Украине "сжимаются", но Сбербанк не видит "какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка". Тогда Греф отмечал, что национализация ПриватБанка негативно повлияла на стабильность ситуации и с частными, и с корпоративными клиентами в Украине.

Ранее о намерении закрыть дочерний БМ банк (Украина) говорил глава ВТБ Андрей Костин.

Внешэкономбанк готовится продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом квартале 2017 года, говорил ранее глава ВЭБа Сергей Горьков.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее – ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.