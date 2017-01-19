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Сбербанк России не хочет закрываться в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7897/49_main.1484822742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/49_tn.1484822742.jpg Финансы Активы украинской "дочки" финучреждения уменьшились

Сбербанк России не хочет закрываться в Украине

Сегодня, 12:44

Активы украинской "дочки" финучреждения уменьшились

Сбербанк России открестился от ухода из Украины. Фото: ТАСС
Сбербанк России открестился от ухода из Украины. Фото: ТАСС

Сбербанк России по-прежнему не планирует выходить с украинского рынка, где представлен одноименной дочерней организацией. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Пока нет, пока этот вопрос не стоит в повестке", – отметил Греф, отвечая на вопрос журналистов.

В декабре 2016 года глава Сбербанка говорил о том, что активы в Украине "сжимаются", но Сбербанк не видит "какой-то перспективы очень быстрого выхода с рынка". Тогда Греф отмечал, что национализация ПриватБанка негативно повлияла на стабильность ситуации и с частными, и с корпоративными клиентами в Украине.

Ранее о намерении закрыть дочерний БМ банк (Украина) говорил глава ВТБ Андрей Костин.

Внешэкономбанк готовится продать дочерний украинский Проминвестбанк в первом квартале 2017 года, говорил ранее глава ВЭБа Сергей Горьков.

Украинское ПАО "Сбербанк" (ранее – ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основано в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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