Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Финансовые новости
Сегодня возобновятся выплаты вкладчикам двух банков-банкротов http://www.segodnya.ua/img/article/7880/77_main.1484319454.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/77_tn.1484319454.jpg Финансы В Фонде гарантирования напомнили о списке документов, которые должны предъявить клиенты 

Сегодня возобновятся выплаты вкладчикам двух банков-банкротов

Сегодня, 07:53

В Фонде гарантирования напомнили о списке документов, которые должны предъявить клиенты 

Вкладчикам &quot;Дельты&quot; и &quot;Хрещатика&quot; возобновляют выплаты. Фото: Pixabay
Вкладчикам "Дельты" и "Хрещатика" возобновляют выплаты. Фото: Pixabay

С 16 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжит выплату вкладов клиентам "Дельта Банка" и банка "Хрещатик". Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Клиенты "Дельта Банка" смогут получить свои вклады в отделениях финучреждения-агента "Укргазбанк". Возвращать вклады будут до 24 февраля включительно.

В тот же период свои вклады смогут получить клиенты банка "Хрещатик". Для этого им с теми же документами нужно обращаться в отделения банка-агента "ПУМБ".

При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, для наследников вкладчиков заранее в ФГВФЛ нужно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства на право на наследство.

C 16 января также начнутся выплаты для вкладчиков "Инвестбанка".

Напомним, 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Перечень действующих банков сократился еще на пару десятков, и "здоровых" финучреждений в стране теперь меньше сотни. В 2017 году аналитики надеются на оздоровление системы, но не исключают новых "чисток" и пессимистично настроены в отношении кредитования.
вклады, выплаты, Хрещатик, фонд гарантирования вкладов, дельта банк, ФГВФЛ, дельта-банк, дельта

Вы сейчас просматриваете новость "Сегодня возобновятся выплаты вкладчикам двух банков-банкротов". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Глава НБУ Валерия Гонтарева уведомлений об уголовном производстве пока не получала. Фото: AFP

Вокруг Гонтаревой разгорается скандал с уголовным производством

13 Января, 10:45

Главу НБУ и руководителя Фонда гарантирования вкладов обвиняют в махинациях, а Нацбанк все отрицает

Экономика

За бонды "Привата" будут судиться. Фото: AFP

Кредиторы ПриватБанка идут в суд - Bloomberg

11 Января, 12:24

Держатели еврооблигаций владеют ценными бумагами на общую сумму более 120 млн долларов

Экономика

ПриватБанк докапитализируют. Фото: AFP

В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен

5 Января, 12:48

Финучреждение ждет положительных результатов докапитализации, в том числе повышения рейтингов

Финансы

НБУ решил ликвидировать еще один банк. Фото: Forbes

Нацбанк решил ликвидировать банк "Траст"

30 Декабря 2016, 17:48

Свои вклады получат 96% квладчиков, отметили в Фонде гарантирования

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.