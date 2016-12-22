Шлапак сообщил, что у него есть крупный вклад в ПриватБанке

По словам главы правления, он хранит в "Привате" более 200 тысяч грн

Новый глава правления ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак сообщил, что у него есть крупный вклад в "Привате".

"Не дай Бог что-то случится – он больше 200 тыс. грн. Обещаю, что пока буду руководить банком, и в будущем буду держать свои деньги в "Привате". Сейчас мои средства и средства моей семьи будут тут храниться", – сказал он на брифинге в четверг.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №5553 "Проект Закона о внесении изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения государством вкладов физических лиц", поданный президентом Петром Порошенко как неотложный.

Документ предоставляет дополнительные гарантии для вкладчиков национализированного "Привата".

Напомним, решение о национализации "Привата" было принято вечером 18 декабря. Переходный период начался 19 декабря – в этот день и были заблокированы счета юридических лиц. Ограничения для бизнес-клиентов банка действовали больше суток.

20 декабря НБУ утвердил новый устав "Привата", что позволило передать финучреждение в собственность государства.

В целом, на национализацию ПриватБанка понадобилось около 72 часов.

После стабилизации работы "Привата" государство планирует возвращение банка в частный сектор. По прогнозам главы НБУ Валерии Гонтаревой, это состоится не в ближайший год, но максимум – через три года.