Специальные настольные игры могут изменить взгляд на финансы

Невзирая на всеобщее увлечение интернетом, смартфонами и прочими умными гаджетами, старые добрые настольные игры продолжают оставаться популярными. Люди собираются семьей или в компании друзей, чтобы потасовать колоды карт, побросать кости и подвигать фишки по игровому полю. Но есть настольные игры, которые, кроме развлечения, обещают еще и почти волшебные изменения. Например — преобразовать ваше мышление так, что из трясины денежных проблем вы выйдете на широкую дорогу к финансовому благополучию. И хотя эти игры внешне напоминают привычную и бесплатную "Монополию", за участие в них требуют не такие уж маленькие деньги. Например, в одних местах в Киеве в "денежную игру" можно поиграть за 200 грн, а в других — аж за 500 грн.

ИГРАТЬ ПО-УКРАИНСКИ

В основном "денежные игры", в которые играют в Украине, — это вариации на тему различных версий игры CashFlow, явленной миру Робертом Кийосаки в 1993 году. Да-да, того самого Кийосаки, книги которого широко представлены на полках магазинов (началось все с бестселлера "Богатый Папа, Бедный Папа"). Игру, книги, а также лекции и семинары Кийосаки объединяла система управления денежными потоками, инвестирования и достижения своих целей, чему брался обучить тогда еще малоизвестный автор. И надо признать: по крайней мере, ему эта система помогла приобрести и всемирную известность, и благосостояние.

Первоначальной основной целью игры было воспитание финансовой грамотности и приучение к осознанности своего существования в мире денег (не "спать", а вовремя замечать, что происходит, делать правильные выводы, принимать решения и действовать). Как говорит независимый финансовый консультант Руслан Юркив, такие игры полезны уже тем, что человек как минимум вообще начинает задумываться об управлении деньгами и своем к ним отношении.

АДАПТАЦИЯ. Человек, внимательно читавший книги Кийосаки, не мог не отметить, что при всей верности и полезности излагаемых там принципов, на "инструментальном" уровне, когда речь заходит о примерах конкретных решений и приемов действий — это все-таки очень "американские" книги, "заточенные" под заокеанские реалии — с их доступными дешевыми кредитами, особенностями налоговой и финансовой систем, ведения бизнеса и т. д. То же можно сказать и о возникающих в игре CashFlow ситуациях и, соответственно, принимаемых там решениях. Естественно, возникла идея адаптации игры под наши украинские реалии. Так появились локализованные версии, самыми известными из которых являются "Крысиные бега" и Wecanomy (она же "Викеномия").

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ И ТРЕНАЖЕР

Сразу сделаем важное замечание: все перечисляемые далее "полезности" и возможности игры будут иметь отдачу только в комплекте с хорошим ведущим. "Очень много зависит от человека, который проводит игру — говорит Руслан Юркив. — Если все сводится к бросанию кубиков и игре во что-то вроде "Монополии" — пользы от этого немного. Другое дело, когда ведет игру человек, хорошо владеющий соответствующей методологией, обеспечивающий психологическую обратную связь, и, соответственно, возможности для роста и развития участников".

ДИАГНОЗ. В этом случае игра позволяет как бы взглянуть на себя со стороны. "Многие старые модели поведения, на которые мы опираемся, крайне неэффективны. Чтобы поменять модель поведения, сначала нужно осознать текущую и понять, в чем ее недостатки и проблемы, — говорит ведущий игры "Крысиные бега 1" Дмитрий Малюта. — В обычной жизни большинство из нас не осознает своих моделей. В игре ведущий помогает разобраться с ними". За несколько часов участники как бы "проживают" десятилетия, в концентрированной форме предъявляя свои жизненные стратегии и особенности оценки ситуации и принятия решения. Может быть, ты излишне жаден? Или наоборот — расточителен? Ты легковерен или слишком не доверяешь людям, отчего не получается создавать партнерские отношения? Ты склонен быстро принимать рискованные решения, не взвешивая все "за" и "против"? Или наоборот — слишком робок и медлителен, отчего упускаешь предоставляемые жизнью возможности? Как ты управляешь своими эмоциями, как ты способен договариваться с людьми и множество других вещей о себе — в чем ты силен и слаб? Задача ведущего — "вытаскивать" это знание о себе из всех действий участника во время игры.

ТРЕНИНГ. Но одной диагностики мало: игра позволяет развивать в себе определенные качества и навыки. Дмитрий Малюта указывает 13 зон совершенствования (он их называет "блоками"): финансовая грамотность; навыки взаимодействия с людьми; работа с мечтами/целями; благотворительность; осознанность и "делание" в состоянии осознанности; управление внутренними состояниями; работа с возможностями; креативность и нахождение неожиданных решений; командная работа; очистка речи и мыслей от негативных программ; ответственность за свою жизнь; отношения со временем; работа с просьбами о помощи (научиться просить, не унижаясь — очень важно!).

РЕЗУЛЬТАТ. Впрочем, уповать только на игру не стоит: сама по себе она не исправит в нас все плохое и всего хорошего с избытке не даст. "Человек должен быть настроен на игру и работу с собой", — говорит Руслан Юркив. "Результат зависит от того, с каким запросом пришел человек, — говорит Дмитрий Малюта. — Важно, насколько он настроен учиться у ведущего, принимать его обратную связь и работать над собой. Потому что самое важное, что дает игра — это осознание своих барьеров и первичный опыт. Те барьеры в нашем сознании, которые мы осознали, сами по себе не растворятся — их нужно будет упорно из своего сознания убирать. И новые модели сами по себе не сформируются: их нужно будет нарабатывать после игры самостоятельно в реальной жизни".

ВЫБОР. Возникает вопрос: с кем играть, как выбирать ведущего? "Для первых игр, пожалуй, особой разницы нет — любой ведущий, даже не очень глубоко работающий, все равно даст вам много ценной обратной связи, — успокаивает Дмитрий Малюта. — А вот дальше, конечно, стоит искать мастера, дающего глубокую обратную связь".