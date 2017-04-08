Страховые курьезы: не выдуманные истории и забавные истории страхового дела

Даже в самой серьезной области человеческой деятельности найдется место для чего-то "легкомысленного". Так и страховщики в своей работе постоянно сталкиваются и с курьезами, и с нелепыми запросами "звездных" клиентов, и с невероятными совпадениями. Это одна из немногих профессий, которая дает возможность в полной мере познакомиться со странностями человеческого поведения.

Есть даже анекдот: клиент недоверчиво рассматривает страховой полис: "Если мой дом сгорит, то вы мне выплатите эту сумму?". Страховой агент: "Да, при условии, что вы не подожжете его сами". Клиент: "Я чувствовал! Здесь таки есть подвох!"

"Я могу отметить, что юмор страховщиков чем-то схож с юмором медиков. Суть нашей работы — в урегулировании непредвиденных, экстренных, кризисных ситуаций. Это серьезная психологическая нагрузка. Юмор для нас — защитный механизм", — рассказывает председатель правления ERV Украина Мирослав Бойчин. Как говорится, "умирать выгоднее всего с нашим страховым полисом!". Так что, вооружившись пожеланием от заместителя председателя правления British auto club Аси Трубицкой — "чтобы все огорчения в твоей жизни были в пределах франшизы", — отправимся знакомиться с забавными случаями страхового дела.

СВЕРХЗАЩИТА ДЛЯ ПОПЫ И НОГ, ИЛИ КАК НЕ ЗАБЫТЬ О ТАЛАНТЕ

Каждая новость, на сколько очередная звезда шоу-бизнеса или спорта застраховала какую-то часть своего тела, всегда вызывает интерес обывателя — хотя большинство понимает, что это просто еще одно звено в PR-кампании звезды. При этом гуляющая по СМИ информация не всегда достоверна и однозначна. Например, филейная часть Дженнифер Лопес застрахована на $300 млн, как следует из самой "шумной" версии этого события, или "всего лишь" на $27 млн, как указывается в других источниках? Мэрайя Кэри застраховала свои ноги на немыслимый $1 млрд или обошлась "куда более скромными $70 млн" — причем вкупе с голосом? Страховых полисов крупным планом никто публике не показывает, так что приходится верить новостям на слово.

Страхование шоу-звезды или спортсмена — это защита инвестиций.

У НАС. Отечественные звезды в своем размахе страхования до мирового уровня пока не дотягивают. Из самых нашумевших случаев можно вспомнить голос Таисии Повалий на 1 млн грн, страховую защиту для голоса и колен Светланы Лободы в 3 млн грн и полис в $0,5 млн для ног Натальи Могилевской. Но, похоже, пальма первенства принадлежит оперному певцу Юрию Godo: он, как сообщалось, застраховал свой голос на 1 млн евро.

"О необычных страховках часто пишут в прессе, чтобы пошутить. Но страхование — это не шутки. Это инструмент минимизации риска потери больших инвестиций", — говорит представитель страховой компании PZU в Украине Александр Мельничук. Хотя истинно прагматичное страхование обходится без фантастических сумм и ажиотажа в СМИ — все скромно и обыденно, вроде страхования квартиры. Так, по словам Александра Мельничука, есть программы страхования для нескольких украинских певцов: они были рассчитаны как раз на лечение заболеваний горла.

КОНЦЕРТЫ. Ближе к практическим потребностям представляется страхование профессиональной деятельности как таковой. "В 2005 году страховая компания АСКА выступила генеральным страховщиком единственного концерта великого итальянского тенора Лучано Паваротти в Украине. Этот страховой договор вошел не только в историю компании, но и вообще в историю страхового рынка Украины, т. к. на то время ему не было аналогов/примеров", — рассказывает заместитель генерального директора по урегулированию убытков и сервису страховой компании АСКА Андрей Ермоченко.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ, ИЛИ "ЗВЕРСКИЕ" СЛУЧАИ

Животные частенько становятся соавторами страховых случаев.

"Например, из недавнего: мужчину в Нью-Йорке укусила за палец белка, — припоминает генеральный директор ассистирующей компании "КОРИС Украина" Константин Шусторович. — Расходы на первую неотложную помощь и введение противостолбнячной сыворотки составили $1928. Часто наши туристы страдают от укусов собак, обезьян и даже ослов. Обычная причина — желание покормить или погладить милую зверушку, так что очень не рекомендуем этого делать".

Кроме доброжелательности и любви к братьям нашим меньшим, украинцев за рубежом подводит неуемное любопытство.

"Врачи приморских курортов часто шутят, что чаще всего наши туристы травмируют именно указательный палец, — рассказывает Константин Шусторович. — Другая шутка, к которой наши операторы уже привыкли, когда звонит представитель клиники из Греции и говорит: "Ваш турист совершил убийство!". Сначала сотрудники удивлялись, а потом уже знали, что кто-то из наших застрахованных снова наступил на морского ежа. Кстати, вытаскивать иглы ежа, застрявшие в теле, еще та процедура!".

ДОМА. Впрочем, "зверски" пострадать можно не только за морями-океанами. "Многие клиенты с улыбкой относятся к "неосновным" рискам при страховании КАСКО — таким, как "нападение животных". Казалось бы, какие животные, где их взять, зачем им нападать на машины? А ведь бывают самые разные ситуации. Например, однажды лошадь в киевском Гидропарке испугалась, вырвалась из рук своего сопровождающего и в панике потопталась передними ногами по капоту припаркованного автомобиля. Лошадь не пострадала. А дорогое авто было, к счастью, застраховано, и ремонт произвели за счет страховой компании", — вспоминает Ася Трубицкая.

ОЗВЕРЕЛОСТЬ. Иногда животное начало берет верх над человеческим. "В практике страховой компании АСКА был страховой случай — травма человека от укуса другого человека, — приводит пример Андрей Ермоченко. — По договору данного клиента, страховым событием признавались только укусы животного. Но наша компания решила в виде исключения сделать выплату пострадавшему клиенту. Мы решили: человек, который так сильно кусается, может быть приравнен к животному".

Любопытство: "Чаще всего травмируют указательный палец". Фото: Zuma\TASS

КЛИЕНТЫ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Чего только не придумывает наш человек, чтобы найти себе неприятности! "Кто-то ранит руки блендером, кто-то получает сильные порезы, когда чистит картошку (Таиланд, $173 покрыты страховой компанией). В Германии украинка во дворе дома сжигала мусор, в котором оказался баллончик от дезодоранта — взрыв, сильный ожог лица и лечение на 320 евро", — перечисляет Константин Шусторович.

Мирослав Бойчин делится своим списком "достижений": "У одной из наших туристок в Доминикане случился заворот кишечника — она съела подряд пять(!) порций морепродуктов. Турист, отдыхавший в Турции, обратился с переломом ноги, а через несколько дней, уже в гипсе, пошел на местную дискотеку, где снова получил травмы, но уже вследствие драки. Еще один наш турист получил побои в Индии за то, что отказался покупать наркотики у местных. В Индии с признаками наркотического опьянения попал в больницу застрахованный полуторагодовалый ребенок. Дважды в наш отдел урегулирования поступали обращения по одному и тому же полису о переломе руки у ребенка на Кипре. Получив второе, наши сотрудники даже предположили дублирование. Но ребенок действительно сломал сначала одну, а через семь дней — вторую руку".

С переломом ноги пошел на дискотеку и получил там травмы в драке.

РОТОЗЕИ. "Самые поучительные ошибки, когда клиент оставляет документы, ключи в своей машине, а ее тем временем угоняют, — рассказывает Андрей Ермоченко. — Он облегчает задачу угонщика, и на выплату рассчитывать не может. Хотя был случай, когда в Италии клиент-украинец на дорогом авто подъехал к своему отелю и передал ключи парковщику, а тот оказался вором, переодетым в униформу отеля. Мы сделали выплату клиенту, как за угон".

АЛКОГОЛЬ. Дороже всего искать неприятности на пьяную голову — такие случаи не являются страховыми. "Одна из туристок в Турции выпала с балкона третьего этажа отеля, получила травмы. В медицинских документах было указано 3 промилле алкоголя в крови, это стадия сильного опьянения. Медицинские расходы составили около $10 тыс.", — рассказывает Мирослав Бойчин. "Иногда клиенты пытаются скрыть детали. Одна из туристок написала: "Танцевала на столе. Была трезвая", — смеется Александр Мельничук.

ДОРОГИ ПОЛНЫ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

На дорогах обычно не до шуток, но иногда к дорожно-транспортным происшествиям трудно относиться серьезно. "Из объяснения пострадавшего: "Двигаясь по трассе, перелетали дорогу куропатки, примерно штук двадцать. Подбил примерно семь, шесть из них не нанесли видимых повреждений автомобилю. Но эта одна оставила след — выбила противотуманку". Конечно, жалко куропаток, но случаи бывают разные", — рассказывает Константин Палазов, директор департамента урегулирования убытков региональной сети СК "Арсенал Страхование".

Часто люди в стрессовых ситуациях совершают нелогичные действия. Так было с одним из клиентов этой же компании, который покинул место происшествия, попав в ДТП, а когда вернулся — машины уже не было на месте, ее угнали: "Пошел с места аварии, оставив машину. Мне было страшно поверить в то, что произошло (машина оформлена на маму), а я уже второй раз попадаю в неприятную ситуацию. Присел на скамейку и терзал себя (не очень помню, сколько времени, примерно часа два). Пришел на место ДТП, а машины, на которой я ехал, уже не было! На следующий день обратился в полицию".

Часто смешные заявления получают и сотрудники колл-центра. "Однажды девушка сообщила, что у нее произошло ДТП с участием двух автомобилей. После того как оператор зафиксировал событие, он попросил ее ожидать прибытия аварийного комиссара, на что получил ответ: "Только давайте побыстрее, пока в меня еще кто-нибудь не въехал". И что вы думаете — спустя несколько минут та же девушка перезвонила еще раз, заявив о втором страховом событии! Все-таки въехали", — поделился еще одной историей Александр Костецкий, директор департамента клиентского сервиса и колл-центра СК "Арсенал Страхование".

Аварии. Иногда на авто нападают куропатки и другие животные

РАЗНОЕ: ДОЖДИ И ГОЛЬФ

Хороший страховой агент, безусловно, умеет убеждать: "В прошлом году мужчина выпал с 27-го этажа, так он только долетал до третьего, как жена уже получала страховку". Но частенько творцами необычного становятся сами клиенты. "Как-то мы страховали один из турниров по гольфу — на случай, что один из участников попадет в нужную лунку с первого удара", — вспоминает Александр Мельничук.

Оказывается, всем, кто выполнит суперудар, организаторы пообещали подарить дорогой автомобиль!

"Как рассчитать страховой тариф, учитывая, что в нем принимают участие около двух десятков профессиональных спортсменов? Даже наши специалисты в Польше были не готовы помочь! Пришлось обращаться к андеррайтерам в Лондон, у которых была такая страховая практика и статистика. Но за необычным для нас страхованием стоит такой же финансовый риск, как и привычные инвестиции", — объясняет Александр Мельничук. Еще один пример необычного страхования приводит Мирослав Бойчин — от дождя: такой договор может заключить туроператор, что позволяет ему обещать клиентам скидки в случае непогоды.