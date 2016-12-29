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Суд отменил арест 15 млн долларов в банке сына Януковича http://www.segodnya.ua/img/article/7844/12_main.1483023815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/12_tn.1483023815.jpg Финансы Печерский суд не нашел признаков преступного происхождения этих средств

Суд отменил арест 15 млн долларов в банке сына Януковича

Сегодня, 17:02

Печерский суд не нашел признаков преступного происхождения этих средств

Александр Янукович. Фото: iPress.ua
Александр Янукович. Фото: iPress.ua

Печерский суд Киева снял арест со средств троих физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Об этом свидетельствуют решения суда за 19-26 декабря, передает "Украинская правда".

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком Александра Януковича. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлица, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19 декабря суд начал снимать аресты с денежных средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала офис-менеджером во "Всеукраинском банке развития". Адвокат Есаулковой предоставил суду документы о том, что она в ноябре 2013 года взяла в долг 4,8 млн долларов у Яшара Ходжаева.

19 декабря также был отменен арест средств Александра Костилова, который тоже работал в ВБР. Костилкин утверждает, что 7,6 млн долларов, размещенные на счете, были одолжены им также у Ходжаева.

26 декабря суд отменил арест средств Романа Емелина, который возглавлял департамент "Всеукраинского банка развития". Емелин утверждал, что одолжил у Ходжаева 3 млн долларов.

Суд решил, что денежные средства, размещенные на банковских счетах этих трех лиц, не имеют признаков преступного происхождения и арест снял.

Первые два решения принимал судья – Роман Новак, 26 декабря постановление вынес судья Виталий Писанец.

Во всех трех делах вкладчиков банка представлял один и тот же адвокат – Салазский.

Уголовное производство расследует Главное следственное управление Нацполиции.
В определениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.

После бегства Януковича "Всеукраинский банк развития" находится в состоянии ликвидации.
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