TeleTrade – безупречный знак качества
PR
В современном мире интернета и коммуникаций, появилось огромное множество сфер и направлений для инвестиций. Некоторые, традиционные, существенно видоизменились. Торговля на финансовых рынках, которой уже более двухсот лет, не стала исключением. Для того, чтобы получать доход с акций вовсе не обязательно быть долларовым миллионером и иметь знакомых на Уолл-Стрит. С появлением интернет-трейдинга инвестировать в акции зарубежных компаний или иностранные валюты стало возможным для любого человека, даже с очень скромным достатком. Лидером предоставления сервиса в этой сфере принято считать Телетрейд. Эта компания уже более двух десятилетий занимает первое место среди форекс-брокеров и брокеров-cfd. Отзывы о Телетрейд четко доказывают первенство компании и вдохновляют ее руководство развиваться и становиться еще лучше. Клиентоориентированность – основная особенность бренда.
С чего начать знакомство с Телетрейд?
Рекомендуем свое первое знакомство с брокером начать с посещения офиса компании. В отличие от остальных фирм, представленных в этом бизнесе, компания Телетрейд имеет партнерский офис практически во всех крупных городах, чтобы любой украинец мог подойти в офис и лично убедиться в серьезном подходе компании и профессионализме сотрудников на местах. В ходе открытой вводной лекции дается подробная информация о том, что такое и как правильно пользоваться телетрейд-календарем и телетрейд-аналитикой, а также какое значение для успешного трейдинга имеют новости от телетрейд.
Семинары в Телетрейд, отзывы работников, экономический календарь Телетрейд, аналитика от ведущих экспертов и специальные стратегии позволят в краткие сроки перейти от теории к практике.
Постоянные семинары от Телетрейд, отзывы работников и отношение к людям в офисе показывают, насколько бренд печется о собственном авторитете и стремится сделать максимум для клиентов. Экономический календарь Телетрейд, аналитика от ведущих финэкспертов и специальные профильные мастер-классы направлены на то, чтобы позволить еще вчерашним новичкам в краткие сроки перейти от теории к практике.
На данный момент Телетрейд это:
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Начала свою деятельность:
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1994 год основания бренда и первого офиса
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Присутствие
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более 2-х сотен филиалов в тридцати государствах
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Лицензии, разрешения, мониторинг
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Европейский Cysec, Британская Financial_Conduct_Authority, Украинский УЦРФИН, Нацбанк Республики Беларусь, КРОУФР и Ассоциация forex-дилеров
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Дилинговые платформы
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MT4-5
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Инструменты инвестирования
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Forex, СFD, Indices, Metals, oil, futures
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Плечо брокера
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от 1:100 и выше
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Минимальный счет
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от $2000
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Юридические регистр.
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Europe (Cyprus), China (Hong Kong), United Arab Emirates (Fujaira), Saint Vincent, Russia, Belarus
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Управляющие
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Ol. Odingo, A. W. Kwan
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Награды, премии, сертификаты компании
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"Premiumt foreign exchange Service Brok. EU 2015" – Glob. Banking & Finance Review, "Broker of the Year-14" from the foreign exchange E.X.P.O Awards, "Best Trade-Educ. Provider EU-14" from IFinanceMag.
Стоит ли верить форекс-брокеру Телетрейд?
Чтобы решить для себя, стоит ли начинать сотрудничество с Телетрейд, официальный сайт компании предоставляет новичкам всю необходимую информацию о деятельности Телетрейд. Вакансии в первую очередь заинтересуют тех, кого не устраивает серая и скучная жизнь. Доходы трейдеров позволяют вести такой образ жизни, который большинство видят только через экраны телевизоров.
Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что Телетрейд – это стабильный, многолетний и проверенный broker. Он обеспечивает доступ и сопровождение к площадкам сырья и драгметаллов, облигаций, акций и валютных пар.
Антикризисная устойчивость
Телетрейд обладает полным перечнем минимально необходимых лицензий на осуществление деятельности и действует исключительно в правовом поле законодательства ЕС и других стран. Вероятно, вам доводилось слушать различные истории о нечестных брокерах, грабивших своих сотрудников и в спешном порядке выводящих активы в офшор? Такая опасность возникает в случае сотрудничества с компаниями, имеющими сомнительную репутацию. Финансовый кризис вынуждает некоторых брокеров нарушать законодательство, но Телетрейд это не касается. Даже в самые неблагоприятные периоды компания не прекращала выплат и не вводила ограничение на вывод средств.
Кризис 2013 года привел к банкротству множество банковских и страховых структур в Никосии. Несмотря на то, что часть активов компании находились на счетах этих банков, на интенсивность выплат в Телетрейд это событие никак не повлияло. Бизнес-репутация проверенного партнера всегда была приоритетом для TeleTrade. Отзывы сотрудников и клиентов – лучшее тому подтверждение. Экономический кризис испытывает на прочность многие учреждения далеко не впервые. В седьмом и тринадцатом годах процедуру банкротства начали банки, в которых были открыты счета компании, но, несмотря на это, активы клиентам были возмещены в полном объеме.
Как работает брокер?
Главное препятствие началу успешной работы – дефицит информации. Поэтому важно разобраться с тем, что такое Телетрейд и как он работает. Телетрейд включает в себя группу компаний, предоставляющих услуги брокериджа в развитых странах мира. Несколько сотен офисов обеспечивают постоянный доступ на биржевые площадки. Легко и в кратчайшие сроки войти в курс дела помогает подробная информация об условиях и правилах взаимодействия с Телетрейд. Официальный сайт компании находится по адресу: teletrade.com.ua
Удобный функционал позволяет быстро находить нужную информацию, размещенную в следующих категориях:
∙ Для трейдеров, использующих фундаментальный анализ, необходим экономический календарь Телетрейд;
∙ инвесторы среднесрочного и долгосрочного порядка обязательно читают раздел телетрейд-аналитика;
∙ Люди, интересующиеся внутридневной торговлей, держат руку на пульсе с телетрейд-новости;
∙ люди, желающие работать в международной компании, ищут для себя перспективы в телетрейд вакансии.
∙ для тех, кто еще не определился и сомневается, создан раздел "Телетрейд отзывы работников и клиентов".
Деятельность сотрудников компании поддерживает обширная сеть партнерских офисов. Их основной задачей выступает сопровождение и обслуживание клиентов TeleTrade. Вакансий на должность менеджеров по работе с клиентами, как правило хватает, поскольку бренд активно расширяет сеть партнерских филиалов. Центральная штаб-квартира TeleTrade, отзывы о работе которого можно найти в интернете, находится на территории Кипра.
Получить лицензионное разрешение на ведение брокерской деятельности не так уже и легко. Европейское законодательство требует от компании наличия уставного капитала в размере не менее $ 10 млн. При этом размер страхового фонда должен составлять 30% от указанной суммы. Кроме того, банковская структура, в которой открыт счет компании, должна разместить на счету не менее $1 млн. Другие крупные представительства TeleTrade находятся в Гонконге, Сен-Винсенте, РФ и ОАЭ. В скором времени планируется завершение регистрации в Австралии и открытие новых представительств Телетрейд. Вакансии в ближайшем будущем будут опять в избытке.
В представительствах бренда трудятся опытные аналитики Телетрейд. Новости со всего финансового мира, ценных бумаг, ресурсов, драгоценных металлов, а также экономический календарь Телетрейд позволяют легко и быстро ориентироваться на рынке после развития базовых навыков. Основной источник прибыли компании – разница между Bid (стоимость покупки) и Ask (стоимость продажи), которая обычно варьируется от 2-х до 3-х пунктов. Лучшее подтверждение эффективности работы компании – материальное благосостояние и достижения сотрудников Телетрейд. Календарь позволяет фокусировать внимание на важнейших событиях, которые повлияют на поведение участников рынка. Отзывы о Телетрейд свидетельствуют, что компания выработала эффективный алгоритм формирования ленты биржевых новостей.
TeleTrade. Вакансии и обучение
Безупречная работа компании в течение двух десятков лет стала отличным подтверждением надежности teletrade. Вакансии, которые открывает брокер для всех желающих, позволяют войти в команду трейдеров и в краткие сроки пройти курс обучения азам работы на бирже. Телетрейд не обманывает своих сотрудников, обещая в краткие сроки заработать огромные деньги. Только упорный труд и терпение могут принести успех, что подтверждают отзывы о Телетрейд. Обучение новых сотрудников проводится преимущественно в небольших классах с немногочисленным колличеством людей. За это время новички получают всю информацию о принципах работы рынка, Fundamental&technical analysis, психологии трейдинга и специфике трейдинга с Телетрейд. Календарь занятий рассчитан на 50 дней. Первые шаги новички делают под наблюдением опытного наставника, который контролирует процесс выработки новых навыков работы через Телетрейд. Отзывы сотрудников, которые пришли к успеху благодаря такой схеме обучения, являются прекрасным свидетельством эффективности методик.
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Торговый терминал MetaTrader, который позволяет открывать торговые операции, был разработан TeleTrade. Отзывы сотрудников о работе терминала свидетельствуют о привлечении значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов в процессе разработки. Кроме того, компания стала пионером в области телефонного дилинга.
Компания вносит свой вклад в защиту малообеспеченных слоев населения, выделяя часть средств в фонды благотворительности. Высокий профессионализм руководства бренда и материальный рост клиентов – прекрасное доказательство надежности TeleTrade. Отзывы сотрудников свидетельствуют – forex-брокер не планирует сбавлять ускорение и готов далее покорить весь мир.
Чтобы начать работу, необходимо посетить веб-сайт компании, получить информацию о регламенте взамодействия и сотрудничества с Телетрейд.
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