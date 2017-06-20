TeleTrade – безупречный знак качества

В современном мире интернета и коммуникаций, появилось огромное множество сфер и направлений для инвестиций. Некоторые, традиционные, существенно видоизменились. Торговля на финансовых рынках, которой уже более двухсот лет, не стала исключением. Для того, чтобы получать доход с акций вовсе не обязательно быть долларовым миллионером и иметь знакомых на Уолл-Стрит. С появлением интернет-трейдинга инвестировать в акции зарубежных компаний или иностранные валюты стало возможным для любого человека, даже с очень скромным достатком. Лидером предоставления сервиса в этой сфере принято считать Телетрейд. Эта компания уже более двух десятилетий занимает первое место среди форекс-брокеров и брокеров-cfd. Отзывы о Телетрейд четко доказывают первенство компании и вдохновляют ее руководство развиваться и становиться еще лучше. Клиентоориентированность – основная особенность бренда.

С чего начать знакомство с Телетрейд?

Рекомендуем свое первое знакомство с брокером начать с посещения офиса компании. В отличие от остальных фирм, представленных в этом бизнесе, компания Телетрейд имеет партнерский офис практически во всех крупных городах, чтобы любой украинец мог подойти в офис и лично убедиться в серьезном подходе компании и профессионализме сотрудников на местах. В ходе открытой вводной лекции дается подробная информация о том, что такое и как правильно пользоваться телетрейд-календарем и телетрейд-аналитикой, а также какое значение для успешного трейдинга имеют новости от телетрейд.

Семинары в Телетрейд, отзывы работников, экономический календарь Телетрейд, аналитика от ведущих экспертов и специальные стратегии позволят в краткие сроки перейти от теории к практике.

Постоянные семинары от Телетрейд, отзывы работников и отношение к людям в офисе показывают, насколько бренд печется о собственном авторитете и стремится сделать максимум для клиентов. Экономический календарь Телетрейд, аналитика от ведущих финэкспертов и специальные профильные мастер-классы направлены на то, чтобы позволить еще вчерашним новичкам в краткие сроки перейти от теории к практике.

На данный момент Телетрейд это:

Начала свою деятельность: 1994 год основания бренда и первого офиса Присутствие более 2-х сотен филиалов в тридцати государствах Лицензии, разрешения, мониторинг Европейский Cysec, Британская Financial_Conduct_Authority, Украинский УЦРФИН, Нацбанк Республики Беларусь, КРОУФР и Ассоциация forex-дилеров Дилинговые платформы MT4-5 Инструменты инвестирования Forex, СFD, Indices, Metals, oil, futures Плечо брокера от 1:100 и выше Минимальный счет от $2000 Юридические регистр. Europe (Cyprus), China (Hong Kong), United Arab Emirates (Fujaira), Saint Vincent, Russia, Belarus Управляющие Ol. Odingo, A. W. Kwan Награды, премии, сертификаты компании "Premiumt foreign exchange Service Brok. EU 2015" – Glob. Banking & Finance Review, "Broker of the Year-14" from the foreign exchange E.X.P.O Awards, "Best Trade-Educ. Provider EU-14" from IFinanceMag.

Стоит ли верить форекс-брокеру Телетрейд?

Чтобы решить для себя, стоит ли начинать сотрудничество с Телетрейд, официальный сайт компании предоставляет новичкам всю необходимую информацию о деятельности Телетрейд. Вакансии в первую очередь заинтересуют тех, кого не устраивает серая и скучная жизнь. Доходы трейдеров позволяют вести такой образ жизни, который большинство видят только через экраны телевизоров.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что Телетрейд – это стабильный, многолетний и проверенный broker. Он обеспечивает доступ и сопровождение к площадкам сырья и драгметаллов, облигаций, акций и валютных пар.

Антикризисная устойчивость

Телетрейд обладает полным перечнем минимально необходимых лицензий на осуществление деятельности и действует исключительно в правовом поле законодательства ЕС и других стран. Вероятно, вам доводилось слушать различные истории о нечестных брокерах, грабивших своих сотрудников и в спешном порядке выводящих активы в офшор? Такая опасность возникает в случае сотрудничества с компаниями, имеющими сомнительную репутацию. Финансовый кризис вынуждает некоторых брокеров нарушать законодательство, но Телетрейд это не касается. Даже в самые неблагоприятные периоды компания не прекращала выплат и не вводила ограничение на вывод средств.

Кризис 2013 года привел к банкротству множество банковских и страховых структур в Никосии. Несмотря на то, что часть активов компании находились на счетах этих банков, на интенсивность выплат в Телетрейд это событие никак не повлияло. Бизнес-репутация проверенного партнера всегда была приоритетом для TeleTrade. Отзывы сотрудников и клиентов – лучшее тому подтверждение. Экономический кризис испытывает на прочность многие учреждения далеко не впервые. В седьмом и тринадцатом годах процедуру банкротства начали банки, в которых были открыты счета компании, но, несмотря на это, активы клиентам были возмещены в полном объеме.

Как работает брокер?

Главное препятствие началу успешной работы – дефицит информации. Поэтому важно разобраться с тем, что такое Телетрейд и как он работает. Телетрейд включает в себя группу компаний, предоставляющих услуги брокериджа в развитых странах мира. Несколько сотен офисов обеспечивают постоянный доступ на биржевые площадки. Легко и в кратчайшие сроки войти в курс дела помогает подробная информация об условиях и правилах взаимодействия с Телетрейд. Официальный сайт компании находится по адресу: teletrade.com.ua

Удобный функционал позволяет быстро находить нужную информацию, размещенную в следующих категориях:

∙ Для трейдеров, использующих фундаментальный анализ, необходим экономический календарь Телетрейд;

∙ инвесторы среднесрочного и долгосрочного порядка обязательно читают раздел телетрейд-аналитика;

∙ Люди, интересующиеся внутридневной торговлей, держат руку на пульсе с телетрейд-новости;

∙ люди, желающие работать в международной компании, ищут для себя перспективы в телетрейд вакансии.

∙ для тех, кто еще не определился и сомневается, создан раздел "Телетрейд отзывы работников и клиентов".

Деятельность сотрудников компании поддерживает обширная сеть партнерских офисов. Их основной задачей выступает сопровождение и обслуживание клиентов TeleTrade. Вакансий на должность менеджеров по работе с клиентами, как правило хватает, поскольку бренд активно расширяет сеть партнерских филиалов. Центральная штаб-квартира TeleTrade, отзывы о работе которого можно найти в интернете, находится на территории Кипра.

Получить лицензионное разрешение на ведение брокерской деятельности не так уже и легко. Европейское законодательство требует от компании наличия уставного капитала в размере не менее $ 10 млн. При этом размер страхового фонда должен составлять 30% от указанной суммы. Кроме того, банковская структура, в которой открыт счет компании, должна разместить на счету не менее $1 млн. Другие крупные представительства TeleTrade находятся в Гонконге, Сен-Винсенте, РФ и ОАЭ. В скором времени планируется завершение регистрации в Австралии и открытие новых представительств Телетрейд. Вакансии в ближайшем будущем будут опять в избытке.

В представительствах бренда трудятся опытные аналитики Телетрейд. Новости со всего финансового мира, ценных бумаг, ресурсов, драгоценных металлов, а также экономический календарь Телетрейд позволяют легко и быстро ориентироваться на рынке после развития базовых навыков. Основной источник прибыли компании – разница между Bid (стоимость покупки) и Ask (стоимость продажи), которая обычно варьируется от 2-х до 3-х пунктов. Лучшее подтверждение эффективности работы компании – материальное благосостояние и достижения сотрудников Телетрейд. Календарь позволяет фокусировать внимание на важнейших событиях, которые повлияют на поведение участников рынка. Отзывы о Телетрейд свидетельствуют, что компания выработала эффективный алгоритм формирования ленты биржевых новостей.

TeleTrade. Вакансии и обучение

Безупречная работа компании в течение двух десятков лет стала отличным подтверждением надежности teletrade. Вакансии, которые открывает брокер для всех желающих, позволяют войти в команду трейдеров и в краткие сроки пройти курс обучения азам работы на бирже. Телетрейд не обманывает своих сотрудников, обещая в краткие сроки заработать огромные деньги. Только упорный труд и терпение могут принести успех, что подтверждают отзывы о Телетрейд. Обучение новых сотрудников проводится преимущественно в небольших классах с немногочисленным колличеством людей. За это время новички получают всю информацию о принципах работы рынка, Fundamental&technical analysis, психологии трейдинга и специфике трейдинга с Телетрейд. Календарь занятий рассчитан на 50 дней. Первые шаги новички делают под наблюдением опытного наставника, который контролирует процесс выработки новых навыков работы через Телетрейд. Отзывы сотрудников, которые пришли к успеху благодаря такой схеме обучения, являются прекрасным свидетельством эффективности методик.

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Торговый терминал MetaTrader, который позволяет открывать торговые операции, был разработан TeleTrade. Отзывы сотрудников о работе терминала свидетельствуют о привлечении значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов в процессе разработки. Кроме того, компания стала пионером в области телефонного дилинга.

Компания вносит свой вклад в защиту малообеспеченных слоев населения, выделяя часть средств в фонды благотворительности. Высокий профессионализм руководства бренда и материальный рост клиентов – прекрасное доказательство надежности TeleTrade. Отзывы сотрудников свидетельствуют – forex-брокер не планирует сбавлять ускорение и готов далее покорить весь мир.

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