Украина заканчивает "бюджетную" неделю падением курса доллара

На сегодня, 23 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.

1 доллар США – 26,28 грн;

1 евро – 27,45 грн;

10 российских рублей – 4,32 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 14 копеек. Накануне доллар упал впервые после национализации ПриватБанка. Также на этой неделе на валютный рынок повлияло принятие Верховной Радой бюджета на 2017 год

Евро упал на 9 копеек. Российский рубль "похудел" на копейку.

В четверг, 22 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара продолжил падать и понизился на 23-24 копейки. Торги закрылись котировками 26,18/26,24 гривен за доллар. Курс евро на межбанке снизился на 19-20 копеек и составил 27,39/27,44 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, как ранее пояснил председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдалось давление на гривню, но это был чисто психологический фактор. Эксперты же объясили рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. А НБУ вовсе не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка.

Кроме того, по словам специалистов, гривня укрепится к новому году.