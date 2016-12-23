Украина заканчивает "бюджетную" неделю падением курса доллара
Принятие главной сметы страны и национализация ПриватБанка сказались на валютно рынке Украины
На сегодня, 23 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне.
1 доллар США – 26,28 грн;
1 евро – 27,45 грн;
10 российских рублей – 4,32 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 14 копеек. Накануне доллар упал впервые после национализации ПриватБанка. Также на этой неделе на валютный рынок повлияло принятие Верховной Радой бюджета на 2017 год
Евро упал на 9 копеек. Российский рубль "похудел" на копейку.
В четверг, 22 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара продолжил падать и понизился на 23-24 копейки. Торги закрылись котировками 26,18/26,24 гривен за доллар. Курс евро на межбанке снизился на 19-20 копеек и составил 27,39/27,44 гривен за евро. Сегодняшние торги еще не начались.
Напомним, как ранее пояснил председатель правления Межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, на фоне новостей о национализации ПриватБанка наблюдалось давление на гривню, но это был чисто психологический фактор. Эксперты же объясили рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. А НБУ вовсе не видит фундаментальных угроз для валютного курса в связи с национализацией ПриватБанка.
Кроме того, по словам специалистов, гривня укрепится к новому году.
- НБУ с начала ноября начал по-новому рассчитывать официальный курс доллара.
- В бюджет Украины на 2016 год закладывался курс доллара около 24 грн/долл. В то же время, в МЭРТ подсчитали, что курс гривни по итогам 2016 года может составить в среднем 26,7 – 28 грн/долл. По данным рейтингового агентства S&P, курс гривни на конец 2016 года составит 25,6 грн/долл., а на конец следующего 26,5 грн/долл.
- В 2017 году Минфин Украины ожидает 27,2 грн/долл. Глава НБУ Валерия Гонтарева считает заложенный в бюджет-2017 курс доллара реалистичным.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, с начала 2016 года девальвация гривни составила 6,9%. В следующем году, по прогнозам экспертов, гривня продолжит снижаться по отношению к американской валюте. К концу 2016 года курс нацвалюты может опуститься до 27 гривен, а уже через год дойти до отметки 30 гривен за доллар.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн/долл. – был достигнут в феврале 2015 года.
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