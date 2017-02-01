Украинцам разрешили покупать кредиты банков-банкротов

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) упростил инвесторам покупку кредитных портфелей банков-банкротов. Фонд разрешил приобретать права требования по кредитам не только банкам или финансовым компаниям, как было до сих пор, но также юридическим и физическим лицам, пишет FinClub.

"Норма о том, что покупать права требования по кредитам могут только финансовые компании, в первую очередь не устраивала кредиторов неплатежеспособных банков. Ведь существующие до недавнего времени ограничения сужали круг потенциальных покупателей. Учитывая пожелания вкладчиков, Фонд решил внести изменения в положение. Мы надеемся, что снятие ограничений и расширение круга покупателей будет способствовать росту конкуренции между участниками аукциона, а, следовательно, и цены продажи. Это важно, ведь 80% активов неплатежеспособных банков – это именно кредиты", – пояснила директор департамента консолидированных продаж и управления активами Фонда Юлия Берещенко.

Однако прямой выкуп должником своего долга по-прежнему запрещен, как и покупка долга поручителем по этому кредитному договору.

Это новшество должно ускорить распродажу активов неплатежеспособных банков, которая пока идет медленно. В 2015 году Фонд продал их всего на 1 млрд грн. План на 2016-й составлял 12 млрд грн, но в итоге выручено от продажи 3 млрд грн. В управлении ФГВФЛ находятся кредиты оценочной стоимостью порядка 90 млрд грн. Из них около половины – кредиты связанным лицам, которые выдавались либо под "дутые", либо несуществующие залоги, такие как "мусорные" ценные бумаги, сообщила Берещенко.

ФГВФЛ решил изменить подход к отбору покупателей потому, что банки не покупают кредиты.

"Мы бы приобрели какой-то кредитный портфель, но, как правило, хороших уже нет. Работы с такими кредитами очень много, а эффекта мало. Поэтому нам выгоднее работать над созданием собственной клиентской базы", – говорит глава правления Идея Банка Михаил Власенко.

В Фонде гарантирования не отрицают эту проблему. "Обычно как только банк признается банкротом, даже те заемщики, которые до сих пор исправно платили по кредитам, перестают их обслуживать. И чем дольше нам не удается продать сам банк или кредитный портфель, тем хуже становится ситуация", – констатирует заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

Чаще всего долги покупают либо сами заемщики – через посредника, поскольку прямой выкуп запрещен, либо конкуренты, которые хотят получить инструмент давления на заемщика.

"До введения системы "ProZorro.Продажи" до 90% таких активов выкупали сами должники при посредничестве финансовых компаний. После запуска ProZorro количество независимых потенциальных покупателей увеличилось, поскольку рынок стал более открытым. Поэтому шаг ФГВФЛ еще больше раскроет рынок и повысит конкуренцию, а значит, может повысить и объем средств, полученных Фондом от продажи прав требования", – ожидает генеральный директор портала UBIZ. Алексей Маловичко.

Но покупатели – даже физические и юридические лица – все равно будут структурировать сделки по покупке прав требования по кредитам, обеспеченных залогами, через финансовые компании, ведь факторинг дает финансовые инструменты, которые с точки зрения налоговой оптимизации более интересны бизнесу, чем прямой выкуп, отмечают эксперты.