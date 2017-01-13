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Украинцев ждут тяжелые месяцы: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара http://www.segodnya.ua/img/article/7877/63_main.1484239390.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/63_tn.1484239390.jpg Финансы По мнению экономиста, в январе-феврале курс национальной валюты по отношению к доллару может достичь отметки 30 к одному 

Украинцев ждут тяжелые месяцы: эксперт рассказал, что будет с курсом доллара

Сегодня, 05:45

По мнению экономиста, в январе-феврале курс национальной валюты по отношению к доллару может достичь отметки 30 к одному 

Что будет с курсом гривни. Фото: архив
Что будет с курсом гривни. Фото: архив

В Украине курс доллара в начале года может резко изменится. Так, из-за необходимости возвращать валютные кредиты, закупать энергоресурсы и неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Президент украинского аналитического центра Александр Охрименко предполагает: в январе-феврале курс национальной валюты может девальвировать до 29-30 гривен.

"В январе нам надо заплатить кредит МВФ и выплатить проценты по государственным долгам", – рассказывает Александр Охрименко. По словам эксперта, на погашение задолженности придется потратить около 800 миллионов долларов. Эти средства можно взять с золото-валютного резерва страны.

Если Нацбанк воспользуется для погашения кредита резервом, курс доллара, по словам Охрименко, останется в пределах 27 гривен, если же НБУ примет решение взять валюту с рынка, курс подскачет до 28,5-30 гривен.

"Январь – тяжелый месяц. Февраль – сложно сказать, там будут влиять импортеры и поступление денег от гастарбайтеров. Если будут такие же поступления, как и в прошлом году, то можно ожидать укрепление гривни, например, на уровне 27. Но если денег не будет, а риск такой существует, тогда ситуация будет сложнее", – уверен экономист.
кредит, доллар, нбу, Нацбанк, мвф, курс доллара, валютные кредиты

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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