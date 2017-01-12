Украинцы в 2016 году продолжили сдавать доллары банкам – НБУ

В целом население продало валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило

Украинцы в 2016 году купили у банков 747,1 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в 2015 году (684,1 млн долларов).

Согласно его данным Национального банка Украины (НБУ), продажа инвалюты населением в минувшем году выросла на 44,6% – с 2,232 млрд долларов до 3,227 млрд долларов.

В целом население в 2016 году продало валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило, увеличив данное сальдо по сравнению с 2015 годом на 60,2%.

В декабре-2016 украинцы купили 96,4 млн долларов, а продали – на 134,3 млн долларов, тогда как в ноябре-2016 – соответственно 65,1 млн долларов и 137,7 млн долларов, а в декабре-2015 – 59,6 млн долларов и 180,3 млн долларов.

На долю долларов США пришлось 74% от общего объема покупки иностранной валюты и 65% – от общего объема продажи, в том числе в декабре – соответственно 79% и 66%.

Как сообщалось, за 2015 год украинцы продали банкам на 1,55 млрд долларов больше, чем купили, тогда как годом ранее объем покупки валюты на$2,41 млрд долларов превысил объем ее продажи: всего в 2014 году было продано 5,61 млрд долларов, а куплено – 8,02 млрд долларов.