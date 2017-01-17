Украинцы вывели из банков 11 млрд долларов – СМИ

За два года физические лица вывели из банковской системы Украины 11 млрд долларов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты работы банков в 2016 году, имеющиеся в распоряжении "Экономической правды".

Так, по данным издания, к 1 января 2017 года на счетах банков находилось 422,3 млрд гривен средств физических лиц (депозитов – Ред.), против 399,8 млрд гривен вкладов физических лиц на 1 января 2016 года, и 422,7 млрд гривен на 1 января 2015 года.

В пересчете в валюту, по курсу на 1 января соответствующего года, объем вкладов сократился с 26 млрд долларов на начало 2015 года, до 16,7 млрд долларов на начало 2016 года, и 15 млрд долларов на начало текущего года.

Таким образом, в валютном эквиваленте за два года из банковской системы ушли 11 млрд долларов средств физлиц. Они были выведены за рубеж, хранятся у населения на руках, а также частично потрачены на текущие расходы или недвижимость.

При этом средства бизнеса в банках в гривне выросли: с 295 млрд гривен на 1 января 2015 года, до 348 млрд гривен на 1 января 2016 года, и 409,3 млрд гривен на 1 января 2017 года.

В валютном эквиваленте этот показатель 1 января 2015 года составлял 18,75 млрд долларов, 1 января 2016 года – 14,5 млрд долларов, и 1 января 2017 года – 15 млрд долларов.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2016 года 65 банков из ста действующих учреждений получили суммарную прибыль 8,75 млрд гривен.