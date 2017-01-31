В ЕС могут ввести ограничения на наличку и криптовалюты

Анонимность при расчетах часто используют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности

Европейская rомиссия (ЕК) опубликовала ряд предложений по борьбе с незаконными капиталами, включающие введение лимита на транзакции с наличкой и цифровой валютой.

Основная причина ограничения расчетов наличными – анонимность, которую часто используют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Ожидается, что ограничения помогут в борьбе с преступными элементами, использующими большие объемы наличности.

То же самое касается и основных цифровых валют, включая биткоин, которые не регулируются действующим законодательством Евросоюза и являются анонимными.

В связи с этим Еврокомиссия предлагает ограничить расчеты наличными и использование криптовалют. Однако по мнению экспертов, такие действия могут привести к развитию альтернативных платежных технологий.

Еврокомиссия также предлагает перевести платежи на использование методов, не предполагающих анонимности. Речь идет о банковских переводах, чеках и т. д.

Как отмечает финансовый блог Wolf Street, данное предложение может столкнутся с сопротивлением со стороны граждан ЕС, ссылаясь на негативную реакцию в начале прошлого года на попытки ограничить наличные транзакции в Германии.