В ЕС могут ввести ограничения на наличку и криптовалюты

Сегодня, 16:12

Анонимность при расчетах часто используют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности

В ЕС хотят бороться с отмыванием денег. Фото: prostoinvesticii.com
В ЕС хотят бороться с отмыванием денег. Фото: prostoinvesticii.com

Европейская rомиссия (ЕК) опубликовала ряд предложений по борьбе с незаконными капиталами, включающие введение лимита на транзакции с наличкой и цифровой валютой.

Основная причина ограничения расчетов наличными – анонимность, которую часто используют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Ожидается, что ограничения помогут в борьбе с преступными элементами, использующими большие объемы наличности.

То же самое касается и основных цифровых валют, включая биткоин, которые не регулируются действующим законодательством Евросоюза и являются анонимными.

В связи с этим Еврокомиссия предлагает ограничить расчеты наличными и использование криптовалют. Однако по мнению экспертов, такие действия могут привести к развитию альтернативных платежных технологий.

Еврокомиссия также предлагает перевести платежи на использование методов, не предполагающих анонимности. Речь идет о банковских переводах, чеках и т. д.

Как отмечает финансовый блог Wolf Street, данное предложение может столкнутся с сопротивлением со стороны граждан ЕС, ссылаясь на негативную реакцию в начале прошлого года на попытки ограничить наличные транзакции в Германии.
ЕС, наличные, биткоин, криптовалюта, ограничения

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Источник:

minfin.com.ua

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